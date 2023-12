Κοινωνία

Κακοκαιρία: Πού παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου

Ποιες γραμμές είναι κλειστές και ποια πλοία θα μείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω της κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων

Ισχυροί ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου φθάνοντας σύμφωνα με την ΕΜΥ κατά τόπους τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα τα περισσότερα δρομολόγια των πλοίων να παραμένουν ανεκτέλεστα.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Κλειστές είναι επίσης οι γραμμές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Αρκίτσα-Αιδηψός, Βόλος-Σποράδες,Καβάλα-Πρίνος και Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν τις επόμενες ώρες καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων που έχουν προκληθεί εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

