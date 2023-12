Κόσμος

Λιβύη: Πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες

Το πλεούμενο ανετράπη και βυθίστηκε στα ανοιχτά της χώρας.

(Εικόνα αρχείου)

Όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, πλεούμενο με 86 επιβαίνοντες ανετράπη στα ανοικτά της Λιβύης. O Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης επιβεβαίωσε την είδηση, προσθέτοντας ότι το πλεούμενο είχε αναχωρήσει από τη Ζουάρα της Λιβύης. Ο πρώτος συναγερμός, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, σήμανε από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Ρώμης πριν δυο ημέρες, μετά από σχετικό αίτημα της λιβυκής ακτοφυλακής.

Παράλληλα, δυο αεροσκάφη της Frontex φέρεται να πέταξαν πάνω από την περιοχή από την οποία είχε σημάνει ο συναγερμός, ενώ στο ίδιο σημείο βρισκόταν και το πλοίο Ocean Viking, τoυ δικτύου ανθρωπιστικών οργανώσεων SOS Mediterranee, το οποίο διέσωσε άλλους 25 μετανάστες που βρίσκονταν σε άλλο πλοιάριο.

Η La Repubblica γράφει ότι το πλήρωμα του Ocean Viking ήθελε να πάρει μέρος στις έρευνες για τον εντοπισμό του πλεούμενου, αλλά του δόθηκε εντολή να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία.

«Στο μεταξύ, η φουσκωτή λέμβος ανετράπη και οι 25 επιζώντες μεταφέρθηκαν πίσω στη Λιβύη με ρυμουλκό», εξηγεί η εφημερίδα της Ρώμης.

