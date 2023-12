Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: βίντεο από την στιγμή της επίθεσης

Συγκλονίζουν οι εικόνες με τους εν ψυχρώ πυροβολισμούς κατά των τριών νεαρών, από μικρή απόσταση με τον δράστη να σημαδεύει και να τους πετυχαίνει στο κεφάλι.

Σοκ προκαλεί το βίντεο με την στιγμή των πυροβολισμών στο Γκάζι που είδε το φως της δημοσιότητας. Η παρέα των τριών θυμάτων συνομιλεί με δύο άντρες, φαίνεται πως υπάρχει ένταση μεταξύ τους, αλλά ουσιαστικά χωρίς να έρθουν στα χέρια, ο ένας από τους δράστες βγάζει ένα όπλο και το στρέφει προς τα θύματα του και αρχίζει να πυροβολεί, σημαδεύοντας τους τρεις νεαρούς στο κεφάλι.

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η αιματηρή συμπλοκή με τρεις τραυματίες το πρωί του Σαββάτου (16/12) στο Γκάζι, προσπαθούν να ρίξουν οι αστυνομικές αρχές, που έχουν αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης. Όλα ξεκίνησαν ύστερα από καβγά μεταξύ των τριών τραυματιών από την Κρήτη και των δύο επιβαινόντων ενός μαύρου τζιπ, που περνούσε έξω από γνωστό κλαμπ. Ένας εκ των επιβαινόντων στο όχημα, πυροβόλησε εναντίον της παρέας που είχε έρθει στην Αθήνα από την Κρήτη για πάρτι γάμου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Εκβιαστών προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της επίθεσης, λαμβάνοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και περίοικους. Όταν οι γιατροί δώσουν το «πράσινο φως» αναμένεται να λάβουν καταθέσεις και από τους τρεις τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται με τραύματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».Πρόκειται για δύο αδέλφια και ένα φίλο τους. Τα δύο αδέλφια είναι ηλικίας 28 και 33 ετών, ενώ ο φίλος τους είναι ηλικίας 28 ετών. Οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ένας χειρουργήθηκε στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και οι άλλοι δύο φέρουν, επίσης, τραύματα στο κεφάλι και υπάρχει ενδεχόμενο να χειρουργηθούν εντός της ημέρας, εάν κριθεί απαραίτητο από τους γιατρούς. Προς το παρόν νοσηλεύονται στην Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου.

