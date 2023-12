Τεχνολογία - Επιστήμη

Threads: Η πλατφόρμα της Meta ήρθε και στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εφαρμογή του Mark Zuckerberg, έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο. Πως απειλεί το Twitter.

-

Τον βασικό ανταγωνιστή του X (πρώην Twitter), την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Threads, έφερε και στην Ευρώπη από την Πέμπτη 14/12 ο όμιλος Meta, του Μαρκ Ζουκερμπεργκ, η οποία δεν ήταν διαθέσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι, η πλατφόρμα λειτουργεί από τον Ιούλιο στο υπόλοιπο κόσμο, αλλά ο όμιλος Meta προτίμησε να καθυστερήσει την άφιξή του στην ΕΕ ώστε να υπάρξει ο χρόνος για την μελέτη των επιπτώσεων των ευρωπαϊκών κανόνων.

Τι είναι το Threads της Meta:

Το Threads αποτελεί μια εφαρμογής που δημιουργήθηκε από την ομάδα του Instagram για τον διαμοιρασμό πληροφοριών με κείμενο. Προσφέρει έναν νέο, ξεχωριστό χώρο για ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και δημόσιες συζητήσεις. Οι δημιουργοί του εργάζονται συνεχώς ώστε να γίνει το Threads συμβατό με τα ανοιχτά, διαλειτουργικά κοινωνικά δίκτυα που πιστεύεται ότι μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον του διαδικτύου.

Για να ξεκινήσει κανείς με το Threads χρειάζεται απλά χρησιμοποιήσει το λογαριασμό του στο Instagram για να συνδεθεί. Το όνομα χρήστη και η επαλήθευση στο Instagram θα μεταφερθούν, με τη δυνατότητα να προσαρμοστεί το προφίλ ειδικά για το Threads.

Ακριβώς όπως στο Instagram, με το Threads μπορεί ο χρήστης να ακολουθεί και να συνδέεται με φίλους και άλλους δημιουργούς – συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που ακολουθεί στο Instagram και όχι μόνο. Τα βασικά χαρακτηριστικά προσβασιμότητας που είναι διαθέσιμα στο Instagram σήμερα, όπως η υποστήριξη αναγνώστη οθόνης και οι περιγραφές εικόνων που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, είναι επίσης ενεργοποιημένα στο Threads.

Η ροή στο Threads περιλαμβάνει θέματα που έχουν αναρτηθεί από άτομα που ακολουθεί ο χρήστης, καθώς και προτεινόμενο περιεχόμενο από νέους δημιουργούς που δεν έχει ανακαλύψει ακόμα. Οι αναρτήσεις μπορούν να έχουν μήκος έως 500 χαρακτήρες και να περιλαμβάνουν συνδέσμους, φωτογραφίες και βίντεο διάρκειας έως 5 λεπτών. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να μοιραστεί μια ανάρτηση στο Threads στο Instagram story ή να μοιραστεί την ανάρτησή του ως σύνδεσμο σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα επιλέξει.

Όλοι όσοι είναι κάτω των 16 ετών (ή κάτω των 18 ετών σε ορισμένες χώρες) θα έχουν ως προεπιλογή ένα ιδιωτικό προφίλ όταν γίνονται μέλη του Threads. Μπορεί κανείς να επιλέξει να ακολουθεί τους ίδιους λογαριασμούς που ακολουθεί στο Instagram και να βρει περισσότερους ανθρώπους με τα ίδια ενδιαφέροντα.

Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει ποιος μπορεί να τον αναφέρει ή να του απαντήσει μέσα στο Threads. Όπως και στο Instagram, μπορεί να προσθέσει κρυφές λέξεις για να φιλτράρει τις απαντήσεις στα νήματά του που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις. Μπορεί να διαγράψει, να μπλοκάρει, να περιορίσει ή να αναφέρει ένα προφίλ στο Threads πατώντας το μενού με τις τρεις τελείες, και όλοι οι λογαριασμοί που έχει μπλοκάρει στο Instagram θα μπλοκαριστούν αυτόματα και στο Threads.

Στο Instagram δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνδέονται μέσω φωτογραφιών και βίντεο. Το όραμά του Threads είναι να πάρει όλα αυτά που κάνει το Instagram και να τα επεκτείνει στο κείμενο, δημιουργώντας έναν θετικό και δημιουργικό χώρο για την έκφραση ιδεών.

Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα της Meta, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ασφάλεια και θα εφαρμόζονται οι Κοινοτικές Οδηγίες του Instagram σχετικά με το περιεχόμενο και τις αλληλεπιδράσεις στην εφαρμογή. Από το 2016 έχουν επενδυθεί, μάλιστα, περισσότερα από 16 δισ. δολάρια στη δημιουργία των ομάδων και των τεχνολογιών που απαιτούνται για την προστασία των χρηστών.

Πηγή: powergame.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βριλήσσια: Αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες

Τραμπ: παράτυποι μετανάστες δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας

Κακοκαιρία - Κυριακή: πτώση θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι