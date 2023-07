Τεχνολογία - Επιστήμη

“Threads”: Το “Twitter” της Meta που απειλεί τον Μασκ

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ δημιουργεί το νέο μέσο κοινωνική δικτύωσης που έρχεται να απειλήσει ευθέως το Twitter.

Η Meta έθεσε χθες, Τετάρτη, σε λειτουργία το νέο της ιστότοπο με την ονομασία Threads, μια πλατφόρμα «microblogging» με χαρακτηριστικά που πλησιάζουν αυτά του Twitter και μια απειλή για τον ήδη ευάλωτο όμιλο του Ίλον Μασκ.

«Εμπρός λοιπόν, Καλωσήρθατε στο Threads», έγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ στο λογαριασμό του στο Threads, ένα μήνυμα που συγκέντρωσε μέσα σε μερικά λεπτά χιλιάδες «likes», ενδεικτικό της επιτυχημένης έναρξης αυτού του νέου μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

«Η app (εφαρμογή) γραπτών συζητήσεων του Instagram»: αυτή είναι η περιγραφή του Threads (κλωστές, νήματα στα αγγλικά) στο Apple Store.

«Ελπίζουμε ότι (το Threads) θα μπορέσει να είναι μια ανοικτή και δεκτική πλατφόρμα για τις συζητήσεις», έγραψε ο επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μοσέρι. «Αν αυτό είναι που θέλετε κι εσείς, ο καλύτερος τρόπος είναι να είστε καλοπροαίρετοι».

Ο Μοσέρι εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι αναβληθηκε η ανάπτυξη του Threads στην Ευρώπη, εξηγώντας πως, αν η Meta θα έπρεπε να περιμένει την έγκριση των Βρυξελλών, η έναρξη της λειτουργίας του ιστότοπου θα έπρεπε να περιμένει πολλούς μήνες.

«Ανησυχούσα μήπως κλείσει το παράθυρό μας, επειδή η χρονική συγκυρία είναι σημαντική», εξήγησε μιλώντας στον εξειδικευμένο ιστότοπο Platformer.

Μέσα σε τέσσερις ώρες ύπαρξης, το Threads είχε φθάσει το όριο των πέντε εκατομμυρίων εγγραφών, σύμφωνα με ανάρτηση του Μαρκ Ζάκερμπεργκ στον επίσημο λογαριασμό του.

Η νέα εφαρμογή φαίνεται να μοιάζει εμφανισιακά στο Twiter. Υπάρχουν ήδη σ' αυτή πολυάριθμοι λογαριασμοί θεσμικών παικτών, όπως του Netflix ή του εξειδικευμένου ενημερωτικού ιστότοπου The Hollywood Reporter.

Η έναρξη της λειτουργίας του Threads έρχεται μόλις τέσσερις μήνες αφότου είχαν κυκλοφορήσει οι πρώτες φήμες για το σχέδιο αυτό και μόλις λίγες ημέρες έπειτα από μια νέα περιπέτεια του Twitter, από την οποία το εν λόγω δίκτυο βγήκε εξασθενημένο.

Το Σάββατο, ο κύριος μέτοχος του Twitter, ο Ίλον Μασκ, ανακοίνωσε τη θέσπιση, προσωρινά συμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ενός ορίου στον αριθμό των μηνυμάτων που μπορεί κανείς να συμβουλευτεί ανά λογαριασμό και ανά ημέρα, κάτι που ενόχλησε τους χρήστες και τους διαφημιστές.

«Η χρονική συγκυρία είναι πολύ καλή για τη Meta», σχολίασε ο Τζόναθαν Τάπλιν, συγγραφέας δύο βιβλίων για τους γίγαντες της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων το «The End of Reality» (Το τέλος της πραγματικότητας), που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. «Υπάρχουν πολλοί που αντιστέκονται με σχεδόν θρησκευτική εμμονή σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ίλον Μασκ».

Για τον ίδιο, το Threads αντιπροσωπεύει μια υπαρξιακή απειλή για το Twitter.

Ο άμεσος αντίκτυπος της έναρξης της λειτουργίας του νέου μέσου κοινωνικής δικτύωσης μπορεί εντούτοις να είναι περιορισμένος, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Meta επέλεξε να περιμένει πριν προτείνει το Threads στους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γιγάντια εταιρεία θέλει να πάρει χρόνο για να αποσαφηνίσει τις συνέπειες που μπορεί να έχει για την εταιρεία και τα προϊόντα της ο νέος κκανονισμός για τις ψηφιακές αγορές (DMA) που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το σχέδιο.

Ο DMA έχει στόχο να επιβάλει συγκεκριμένους κανόνες στις μεγάλες εταιρείες του Ίντερνετ, κυρίως στη Meta, ώστε να αποφεύγονται πρακτικές που πλήττουν τον ανταγωνισμό.

