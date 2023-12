Κόσμος

Σερβία – εκλογές: Φαβορί ο Βούτσιτς, αλλά…

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Σέρβοι. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στην Σερβία, όπου 6,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να προσέλθουν σε 8.273 εκλογικά τμήματα για να εκλέξουν 250 βουλευτές, που απαρτίζουν το κοινοβούλιο της χώρας. Εκλογές διεξάγονται επίσης και για το τοπικό κοινοβούλιο στην επαρχία της Βοϊβοντίνας, όπως επίσης και για την αυτοδιοίκηση σε 65 δήμους μεταξύ των οποίων και το Βελιγράδι.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 η ώρα το πρωί και θα κλείσουν στις 8:00 η ώρα το βράδυ. Την εκλογική διαδικασία παρακολουθούν 5110 παρατηρητές ΜΚΟ από την Σερβία και 477 ξένοι παρατηρητές από τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρεσβείες και ΜΚΟ από το εξωτερικό.

Για το κοινοβούλιο της Σερβίας την ψήφο των πολιτών διεκδικούν 18 κόμματα και πολιτικοί συνδυασμοί. Φαβορί για την νίκη θεωρείται το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) το οποίο βρίσκεται την εξουσία από το 2012. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς αν και δεν είναι - από τον Μάιο του 2023 - πρόεδρος του SNS, ούτε υποψήφιος, τέθηκε επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας. Στην λίστα των υποψηφίων το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα εμφανίζεται με το όνομα «Αλεξάνταρ Βούτσιτς - Η Σερβία δεν πρέπει να σταματήσει».

Την απόλυτη κυριαρχία του σερβικού Προοδευτικού Κόμματος και του Αλεξάνταρ Βούτσιτς μπορεί να απειλήσει το μπλοκ των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων που κατεβαίνουν στις εκλογές με τον συνδυασμό «Η Σερβία ενάντια στην βία». Τα κόμματα αυτά συσπειρώθηκαν μετά τις δύο μαζικές δολοφονίες που συνέβησαν στις αρχές Μαΐου σε δημοτικό σχολείο του Βελιγραδίου και σε δύο χωριά κοντά στην πρωτεύουσα.

Στην νέα βουλή θα βρεθεί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και το Σοσιαλιστικό Κόμμα (SPS) του υπουργού Εξωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς το οποίο συγκυβερνά με το κόμμα του Βούτσιτς από το 2012.

Οι συνασπισμοί «Εθνική Συσπείρωση» και «Ελπίδα» που συνθέτουν εθνικιστικά φιλορωσικά κόμματα αναμένεται επίσης να εκπροσωπηθούν στο κοινοβούλιο της Σερβίας.

