Κασσελάκης: Χρέος μας να είμαστε η φωνή της κοινωνίας

«Όσα λένε αυτές τις ημέρες οι υπουργοί και οι βουλευτές της ΝΔ είναι βγαλμένα από τις πιο σκληρές παραδόσεις των trickle down economics», σχολίασε για τον προϋπολογισμό.

«Χρέος μας να είμαστε η φωνή της κοινωνίας», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Ξεκινώντας την ομιλία του ευχαρίστησε όλους τους βουλευτές που δίνουν τη μάχη για τον προϋπολογισμό και για το γεγονός ότι «το κόμμα μας στέκεται και σε αυτή την κρίσιμη κοινοβουλευτική μάχη με τεκμηρίωση, επιχειρήματα, με προτάσεις, με σχέδιο. Τους ευχαρίστησε για το γεγονός ότι «δίνουν αυτή την κρίσιμη πολιτική μάχη από την σωστή πλευρά, της δικαιοσύνης απέναντι στην αδικία, από την πλευρά της ισότητας απέναντι στην ανισότητα, της προόδου απέναντι στο συντηρητισμό, των συμφερόντων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι σε μια πολιτική που ευνοεί λίγους και ισχυρούς. Με ενσυναίσθηση απέναντι στην αλαζονεία του 41% για την κοινωνία, η οποία νιώθει οργή, ανασφάλεια, απογοήτευση, παραίτηση - και το λέει ρητά στις δημοσκοπήσεις».

Σχετικά με τις περιοδείες που έκανε τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Κασσελάκης είπε ότι συνάντησε την Αθήνα Παπαχρήστου τη γιαγιά που δώρισε ένα ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ. «Μου άνοιξε το σπιτικό της, μοιράστηκα την ανθρωπιά της, την ευχαρίστησα για το φιλότιμο της. Στέλνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα ότι εν έτει 2023 το φιλότιμο δεν πρέπει και δεν μπορεί να υποκαθιστά το κράτος». Ανέφερε ότι η κ . Παπαχρήστου είπε ότι χρειάζεται ένας άνθρωπος να «ισιάξει το κράτος», για να σχολιάσει: «Πιστεύω βαθιά ότι στη λαϊκή σοφία κρύβονται πολλές φορές μεγάλες αλήθειες, οι μεγάλες ιδέες, όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσει μπροστά η πατρίδα μας και δικαιοσύνη».

Τόνισε ότι «χωρίς αποτελεσματικό, παρεμβατικό, δίκαιο κράτος δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία στην κοινωνία μας, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των ανθρώπων της χώρας που είναι τεράστιες. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας με τη ΝΔ, της προοδευτικής παράταξης με τη Δεξιά».

Είπε ότι παρακολουθώντας τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό «είναι φανερό ότι συγκρούονται δύο κόσμοι». «Όσα λένε αυτές τις ημέρες οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι βγαλμένα από τις πιο σκληρές παραδόσεις των trickle down economics», είπε.

