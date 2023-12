Πολιτική

Μεσολόγγι: Ο Κασσελάκης στο σπίτι της γιαγιάς που δώρισε το ασθενόφορο (εικόνες)

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνάντησε την γενναιόδωρη αγρότισσα που πρόσφερε τις οικονομίες μιας ζωής και αγόρασε ασθενόφορο για το ΕΚΑΒ.

Στο Μεσολόγγι βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, καθώς συνάντησε την κ. Αθηνά Παπαχρήστου, η οποία έδωσε τις οικονομίες μια ζωής για να αγοράσει ένα ασθενοφόρο το οποίο δώρισε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε με την συνταξιούχο αγρότισσα και την ευχαρίστησε για το φιλότιμό της, σημειώνοντας ωστόσο ότι: «Το φιλότιμο όμως, το 2023, δεν μπορεί να υποκαθιστά το Κράτος».

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

«Μεσολόγγι.

Ζήτησα να δω την Αθηνά Παπαχρήστου. Τη «γιαγιά» όλων μας, που από το κομπόδεμά της αγόρασε ασθενοφόρο για το ΕΚΑΒ.

Την ευχαρίστησα για το φιλότιμό της. Το φιλότιμο όμως, το 2023, δεν μπορεί να υποκαθιστά το Κράτος. Το λέει κι εκείνη: “Θέλω να βγει ένας άνθρωπος, κάπως να ισάξει ετούτο το κράτος”.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης της είχε τηλεφωνήσει να την ευχαριστήσει. Της είχε πει ότι θα πάει να τη δει. Η κυρία Αθηνά τού απάντησε: «Να ‘ρθεις αλλά πάρε και κανένα ασθενοφόρο».

