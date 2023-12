Life

Ο Πειραιάς “πλημμύρισε” Αγιοβασίλιδες! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 4ο Santa Run Piraeus σκόρπισε χαρά σε μικρούς και μεγάλους.

-

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά διοργάνωσε σήμερα Κυριακή 17 Δεκεμβρίου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το πιο γιορτινό αθλητικό γεγονός που χαρίζει εκατοντάδες χαμόγελα.

Το 4ο Santa Run Piraeus με τη συμμετοχή εκατοντάδων Αγιοβασίλιδων διοργανώνεται με την υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά και του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του δήμου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μικροί και μεγάλοι φόρεσαν τη στολή του αγαπημένου σε όλους μας, Άγιου Βασίλη και έτρεξαν σε μια διαδρομή που περνά από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης, σε ένα μοναδικό event για να σκορπίσουμε το μήνυμα της χαράς των Χριστουγέννων!

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: βίντεο από την στιγμή της επίθεσης

Βόλος: φονική παράσυρση γυναίκας από αυτοκίνητο

Βάρη - Ανεμοστρόβιλος: Συγκλονίζει η περιγραφή για το “ξήλωμα” σπιτιού από τους ανέμους (βίντεο)