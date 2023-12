Κόσμος

Ο Πάπας Φραγκίσκος γιόρτασε τα γενέθλιά του με παιδιά που περιθάλπει το Βατικανό (εικόνες)

Τι δήλωσε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας συγκινημένος για τις ευχές γενεθλίων που δέχθηκε.

Ο πάπας Φραγκίσκος γιόρτασε την Κυριακή τα 87α γενέθλιά του. Στις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 11 ώρα Ελλάδος), ο Αργεντινός πάπας συνάντησε πάνω από 450 παιδιά και τις οικογένειές τους, στις οποίες η ειδική εθελοντική υπηρεσία του Βατικανού προσφέρει δωρεάν υγειονομική φροντίδα. Μαζί τους παρακολούθησε ένα σύντομο θέαμα με καλλιτέχνες του τσίρκου και δοκίμασε γλυκά και τούρτα γενεθλίων.

Ο Πάπας Φραγκίσκος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τις ευχές των γενεθλίων του. «Πρέπει να προετοιμαστούμε για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, που θα είναι την επόμενη εβδομάδα», είπε. «Είναι η γιορτή που σκεφτόμαστε και αναπολούμε πότε ο Ιησούς ήρθε ανάμεσά μας. Ήρθε για να είναι μαζί μας».

Ο Πάπας κάλεσε τα παιδιά και τις οικογένειες που συγκεντρώθηκαν στην Αίθουσα Παύλου VI του Βατικανού να κλείσουν τα μάτια τους και να σκεφτούν ποια ιδιαίτερη χάρη θα ήθελαν να ζητήσουν από τον Ιησού για αυτά τα Χριστούγεννα. Ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του απευθύνοντας τις Χριστουγεννιάτικες ευχές του.

Δύο ώρες αργότερα, ο ποντίφικας –όπως κάθε Κυριακή– ευλόγησε τους συγκεντρωμένους πιστούς στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου και εκείνοι του ευχήθηκαν με ενθουσιασμό «Χρόνια πολλά». Μεταξύ εκείνων που ευχήθηκαν στον πάπα Φραγκίσκο είναι ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, η Συνέλευση Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας και χιλιάδες πολίτες απ' όλον τον κόσμο.

