Συντάξεις Ιανουαρίου και επιδόματα Δεκεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμών

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις κάθε Ταμείου. Η πληρωμή του επιδόματος προσωπικής διαφοράς και του επιδόματος Κοινωνικής αλληλεγγύης.

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2024 και του επιδόματος προσωπικής διαφοράς, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και με στόχο την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα:

Α. Συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2024

Την Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023, καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί και μη μισθωτοί από 12/5/2016 (Ν. 4387/12.5.2016 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω συντάξεις θα είναι αυξημένες κατά 3%, με αποτέλεσμα η εθνική σύνταξη για το 2024 να διαμορφώνεται στα 426,17 ευρώ από 413,76 ευρώ (+12,41 ευρώ).

Β. Επίδομα προσωπικής διαφοράς

Την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023, θα πιστωθεί το «επίδομα προσωπικής διαφοράς», με ποσά που κυμαίνονται από 100 ευρώ-200 ευρώ σε 730.550 συνταξιούχους, ενώ το συνολικό ποσό, που θα διατεθεί, ανέρχεται στα 102,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η κατανομή του επιδόματος στους δικαιούχους είναι η εξής:

Ποσό επιδόματος: 100 ευρώ-Πλήθος συνταξιούχων: 304.677-Συνολικό ποσό επιδομάτων: 30.467.700

Ποσό επιδόματος: 150 ευρώ-Πλήθος συνταξιούχων: 256.828-Συνολικό ποσό επιδομάτων: 38.524.200

Ποσό επιδόματος: 200 ευρώ-Πλήθος συνταξιούχων: 169.045-Συνολικό ποσό επιδομάτων: 33.809.000

Συνολικό πλήθος συνταξιούχων: 730.550-Συνολικό ποσό επιδομάτων: 102.800.900

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ασφαλισμένοι με συντάξιμες αποδοχές άνω των 1.600 ευρώ δεν θα λάβουν επίδομα.

Γ. Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων νοικοκυριών κατά τον Δεκέμβριο 2023

Τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποίηθκε η πληρωμή του επιδόματος των 150 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί σε 929.227 χαμηλοσυνταξιούχους, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου και η προσυνταξιοδοτική παροχή μηνός Οκτωβρίου 2023 και οι οποίοι, κατά τον μήνα αυτό, είχαν ποσό προσωπικής διαφοράς συντάξεων ίσο ή μικρότερο των 10 ευρώ.

Επίσης, έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 200 ευρώ, θα λάβουν 45.860 δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ.

Συνολικά, 975.087 δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων νοικοκυριών 100 ευρώ ή 200 ευρώ.

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται στους παραπάνω δικαιούχους, εφόσον τους καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου ή προσυνταξιοδοτική παροχή μηνός Οκτωβρίου 2023, αθροιστικώς, συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού έως και 700 ευρώ.