Πολιτική

Μεταναστευτικό – Σκέρτσος: Αντιλαμβάνομαι και σέβομαι τις ανησυχίες Σαμαρά, αλλά…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας τον Προϋπολογισμό του 2024 που υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή.

-

Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στην υπερψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2024 χθες στη Βουλή, τονίζοντας ότι αντανακλά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας καθώς ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης είναι υπερδιπλάσιος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

«Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια προβλέπονται αυξήσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους. Αυξήσεις όμως θα δουν και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι», υπογράμμισε ο κ. Σκέρτσος.

«Η ακρίβεια είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια, αλλά η Κυβέρνηση της ΝΔ την αντιμετωπίζει με τον όσο δυνατόν καλύτερο τρόπο», είπε ο κ. Σκέρτσος και συμπλήρωσε ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς, όπως και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε μεγάλες εταιρίες για αισχροκέρδεια.

Σε ότι αφορά το Μεταναστευτικό και το θόρυβο που δημιουργήθηκε από την διαφοροποίηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, παρατήρησε ότι «μέχρι το 2019 η χώρα μας ήταν ξέφραγο αμπέλι. Εφαρμόσαμε όμως μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική που είχε ως συνέπεια η χώρα μας να μην πλέον η κύρια πύλη εισόδου των μεταναστών στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια το πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε ότι αφορά το Μεταναστευτικό είναι η διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης».

«Σέβομαι και αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά και νομίζω πως τα πράγματα θα ήταν ίσως διαφορετικά αν υπήρχε καλύτερη ενημέρωση για τον σκοπό της ρύθμισης αυτής», δήλωσε ο κ. Σκέρτσος.

Τέλος και παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων δεν απάντησε στο ερώτημα αν θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας, κατά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: Νεκρός ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σε καταδίωξη

Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη

Καιρός: βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα