Life

“The 2Night show”: Ράντου και Αντωνόπουλος το βράδυ της Δευτέρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγαπημένοι ηθοποιοί μιλούν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή "The 2Night Show" το βράδυ της Δευτέρας.

-

Απόψε, Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2NightShow» την Ελένη Ράντου. Η ταλαντούχα ηθοποιός εξηγεί γιατί όλη της τη ζωή διάλεγε τον δύσκολο δρόμο, γιατί αισθανόταν ντροπή για την εμφάνισή της, αλλά και πώς κατάφερε να ξεπεράσει τις φοβίες της.

Πώς την ερωτεύτηκε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου; Γιατί είναι υπερπροστατευτική με την κόρη της και γιατί θα είναι η χειρότερη πεθερά; Για ποιο λόγο δεν θα ήθελε να ξαναδουλέψει στην τηλεόραση; Τέλος, με αφορμή την παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου», που είναι sold out, μιλάει για τους λόγους που την οδήγησαν να γράψει αυτό το έργο και τα συναισθήματα που προκαλεί στην ίδια αλλά και στο κοινό.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Ο αγαπημένος ηθοποιός, με χιουμοριστική διάθεση, εξηγεί γιατί δεν αγαπάει τα Χριστούγεννα, αλλά και για ποιο λόγο τού προκαλούν υστερία τα γενέθλια.

Ποια περίεργη συγκυρία τον έκανε παρουσιαστή ειδήσεων στην ΕΡΤ; Τι θυμάται από τη γιαγιά του, Κατίνα Παξινού; Που έχει τοποθετήσει το Όσκαρ της; Ακόμα, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος μιλάει με ενθουσιασμό για τον ρόλο του στη σειρά «Ψυχοκόρες» του ΑΝΤ1+, αλλά και για την ταινία «Κουραμπιέδες από Χιόνι», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Τέλος, εισβάλουν στο στούντιο οι δύο μικροί συμπρωταγωνιστές του, ο Σπύρος Ντούγιας και η Αριάδνη Βέλλη, που μιλάνε με χαρά για το Τσεπέλοβο και τα γυρίσματα της ταινίας.





Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2night Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Δείτε το trailer:





#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης