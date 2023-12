Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: Παράταση για την πληρωμή τους δίνει το ΥΠΟΙΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, για την παράταση και το νέο πλαίσιο που κυοφορείται για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

-

Την παράταση στην προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ, ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης. Συγκεκριμένα κ. Θεοχάρης σχετικά με το θέμα τόνισε:

«Σχετικά με το τρέχον ζήτημα των τελών κυκλοφορίας θα σας παραπέμψω σε μια διάταξη που θα κατατεθεί ενδεχομένως και σήμερα και θα ψηφιστεί την Τετάρτη. Ο σκοπός μας είναι να μην έχουμε συνεχείς παρατάσεις και να πάμε σε ένα σύστημα το οποίο σε κάθε περίπτωση να είναι πάγιο, ώστε να μη χρειάζονται παρατάσεις. Παρ’ όλα αυτά, –κι επειδή φέρνουμε όλες αυτές τις ρυθμίσεις, λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία– ενδεχομένως να έχουμε για κάποιες μέρες και μια παράταση στη διαδικασία».

Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι: Νεκρός ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σε καταδίωξη

Θεσσαλονίκη: Ξάφριζαν σπίτια παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους και τους συντηρητές ανελκυστήρων

Ζωγράφου: Εξουδετερώθηκε βόμβα κοντά στην έδρα των ΜΑΤ