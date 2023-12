Οικονομία

Αποχή συμβολαιογράφων επ' αόριστον... με εξαιρέσεις

Ποιες συμβολαιογραφικές πράξεις θα συντάσσονται κατ' εξαίρεση. Ποια είναι τα αιτήματα του κλάδου.

Συνεχίζεται επ' αόριστον, η αποχή των συμβολαιογράφων από τη σύνταξη συμβολαίων, με βασικό αίτημα την επίσημη γνωστοποίηση της απόσυρσης του «Ψηφιακού συμβολαίου» από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, της αποχής εξαιρείται η σύνταξη:

Προσυμφώνων συμβολαίων ασχέτως καταβολής ή όχι αρραβώνα,

Πράξεων συστάσεως ή τροποποίησης διηρημένης ιδιοκτησίας στο βαθμό που δεν έχουν μεταβιβαστικό αποτέλεσμα (αναλογική αξία),

Πράξεων αποδοχής κληρονομίας,

Διαθηκών,

Πληρεξουσίων,

Ενόρκων βεβαιώσεων,

Διαδικαστικών πράξεων κατάθεσης εγγράφων,

Αναγγελιών απαιτήσεων και λοιπών παγίων πράξεων, καθώς επίσης και

Δηλώσεων φόρου κληρονομίας είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myPROPERTY είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας.

Αντιθέτως, οι συμβολαιογράφοι αρνούνται να εργαστούν για:

όλα τα μεταβιβαστικά συμβόλαια από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και από την υποβολή των αντιστοίχων σχετικών δηλώσεων φόρου, είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας myPROPERTY είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας και

τη διενέργεια πλειστηριασμών, τη σύνταξη περιλήψεων κατακυρωτικής έκθεσης κατόπιν δημοσίου αναγκαστικού ή εκουσίου πλειστηριασμού και την υπογραφή πράξεων εξοφλήσεως πλειστηριάσματος.

Στις 8 Ιανουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη Γενική Συνέλευση όπου θα αποφασιστεί το εάν θα συνεχίσουν την αποχή. Τα κύρια αιτήματα των συμβολαιογράφων όπως τα δημοσίευσαν οι ίδιοι είναι:

Η εκ μέρους της Πολιτείας επίσημη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο- μειοδότη του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης» της εξαίρεσης/απαλοιφής του υποέργου «Ψηφιακό συμβόλαιο», και σχετική γνωστοποίηση επίσημα στη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων,

Η δυνατότητα επ’ αόριστον υποβολής συμβολαίων και συνοδευτικών εγγράφων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, τόσο από τον συμβολαιογράφο όσο και από τον πολίτη, είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά με απλή διαβίβαση ψηφιακά υπογεγραμμένων αντιγράφων συμβολαίων και περιλήψεων και σκαναρισμένων λοιπών δικαιολογητικών και

Η παύση των αντιφατικών δημόσιων τοποθετήσεων εκ μέρους των αρμοδίων κυβερνητικών αξιωματούχων, σχετικά με το συμβόλαιο και τον συμβολαιογράφο που θέτουν εν αμφιβόλω την επίτευξη συμφωνίας στη βάση του «έγχαρτου» συμβολαίου.

