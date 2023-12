Πολιτισμός

Η Κομοτηνή Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024 (βίντεο)

Τι θα εκπροσωπεί ο νέος αυτός ετήσιος θεσμός και ποιες νέες δράσεις θα υλοποιούνται στην εκάστοτε πόλη - έδρα του.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την Ανακήρυξη της Κομοτηνής ως Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024, που διοργάνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η Γενική Γραμματεία Στεγαστικής και Δημογραφικής Πολιτικής τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023, στο Μουσείο Ακρόπολης.

Η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024 είναι μία νέα πρωτοβουλία θεσμοθέτησης τιμητικού τίτλου που απονέμεται σε ένα δήμο της χώρας, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Στοχεύει στη δημιουργία πόλεων φιλικών και εναρμονισμένων με τις ανάγκες των νέων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η νεολαία θα συμμετέχει σε συζητήσεις και δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, τη κοινωνική ένταξη και συνοχή, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, την εργασία, την αστική ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη ψυχική υγεία, την αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση και διαφάνεια.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, η Γενική Γραμματέας Στεγαστικής και Δημογραφικής Πολιτικής Μαρίνα Στέφου, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γιώργος Βούτσινος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής και Βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου, ο αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρης Κάρναβος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακήρυξης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας Μάνος Παπάζογλου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Σπύρος Σπυρίδων. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Ευσταθίου.

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οραματιζόμαστε μία νεολαία ενεργή και ανεξάρτητη, που συμμετέχει και αλλάζει τις τοπικές της κοινότητες. Οραματιζόμαστε επίσης πόλεις φιλικές προς τους νέους, που αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους και κυρίως τους δίνουν βήμα να τις εκφράσουν. Στο πλαίσιο αυτό η ανακήρυξη της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας αποτελεί ένα πρώτο μας βήμα προς την ενδυνάμωση των νέων. Η ίδια η σύσταση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συνιστά μία προσπάθεια συντονισμού και οριζόντιας προώθησης του συνόλου των πολιτικών για την νεολαία».

Η κ. Στέφου δήλωσε: «Ευελπιστούμε ότι η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024 θα αποτελέσει ένα φωτεινό παράδειγμα για μελλοντικές δράσεις και προγράμματα που αφορούν τη νεολαία, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για την πιο ενεργό εμπλοκή των νέων στις διαδικασίες συνδιαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων στις τοπικές κοινωνίες».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η κ. Στέφου συντόνισε πάνελ με τους πέντε Δήμους που προκρίθηκαν με θέμα τις πολιτικές ενίσχυσης της νεολαίας, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες των δήμων που προάγουν την συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο. Οι Δήμοι που προκρίθηκαν και συμμετείχαν στην συζήτηση ήταν οι δήμοι Λαρισαίων, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Θέρμης Θεσσαλονίκης και Νεάπολης – Συκεών Θεσσαλονίκης. Δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για την πρόταση που κατέθεσαν, να παρουσιάσουν τις δράσεις του δήμου τους για τη Νεολαία, να μιλήσουν για καινοτόμες πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται στο δήμο τους, αλλά και να εκφράσουν προοπτικές εξέλιξης του θεσμού μέσω στενότερης συνεργασίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία–Αλεξάνδρα Κεφάλα, ο διευθυντής του γραφείου της Υπουργού Πολιτισμού Κωνσταντίνος Μήτσης, οι Δήμαρχοι Γιάννης Γκαράνης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Βασίλης Μαυρίδης και οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Δεληγιάννης και Αλεξάνδρα Τερζίδου. Επίσης η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου, ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ Κωνσταντίνος Γλούμης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Πρόδρομος Πύρρος, η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ζέφη Δημαδάμα, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, ο πρόεδρος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος, ενώ τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εκπροσώπησε ο Μηνάς Λυρίστης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη του αποτελέσματος και την βράβευση του Δήμου Κομοτηνής από την κ. Ζαχαράκη η οποία δήλωσε: «Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν ψηφίδες της συντονισμένης μας προσπάθειας για ενδυνάμωση και υποστήριξη της νεολαίας μας. Θέλουμε οι νέοι να μας εμπιστευτούν και κυρίως να εμπιστευτούν τον ίδιο τους τον εαυτό αλλά και τις ευκαιρίες που έχει να τους προσφέρει η χώρα μας, ώστε να καταφέρουν ό,τι ακριβώς ονειρεύονται».

