Πολιτισμός

Μουσείο Ακρόπολης: Η υδρία του Μειδία θα επιστρέψει προσωρινά από το Βρετανικό Μουσείο

Ο γενικός Διευθυντής του Μουσείου, Νίκος Σταμπουλίδης, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη σπουδαία έκθεση που θα φιλοξενηθεί την άνοιξη με μοναδικά έργα από ευρωπαϊκές συλλογές.

Για τη σημασία της Έκθεσης που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης έως τις 14 Απριλίου, με μοναδικά έργα από ευρωπαϊκές συλλογές, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο γενικός Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, Νίκος Σταμπουλίδης.

Ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα που θα παρουσιαστούν, είναι η υδρία του Μειδία, καθώς πρόσφατες επιστημονικές έρευνες συνδέουν το αριστουργηματικό αγγείο με τον Παρθενώνα.

«Η αναλογία του ύψους και πλάτους της υδρίας αυτής είναι ίδια με τις υδρίες των υδριαφόρων της βορειας ζωφόρου του παρθενώνα. Τέτοια αγγεία ήταν αυτά που συμμετείχαν στην πομπή των παναθηναίων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σταμπουλίδης.

Η υδρία χρονολογείται περί τα 420 π.χ. Αγοράστηκε από τον Βρετανό επιτετραμμένο στη Νάπολη της Ιταλίας τον 18ο αιώνα, πουλήθηκε αργότερα στο Βρετανικό Μουσείο και έμεινε εκεί για 2,5 αιώνες. Η υδρία του Μειδία, βγαίνει για πρώτη φορά από το Μουσείο μετά από 250 χρόνια, για να επιστρέψει, έστω και για λίγο, πίσω στην πατρίδα της.

Ο δανεισμός του αγγείου έγινε χωρίς ανταλλάγματα από την ελληνική πλευρά, απόδειξη της καλής σχέσης των δυο μουσείων, με κάποιους να ελπίζουν ότι αυτός ο δανεισμός μπορεί να λειτουργήσει ως προπομπός για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα

«Είναι καλές οι σχέσεις των δυο μουσείων, πολύ καλές. Πολιτισμός δεν είναι μόνο αρχαιότητες και έργα τέχνης αλλά σχέσεις και συμπεριφορές», συμπλήρωσε ο κ. Σταμπουλίδης.

Στο δε ερώτημα αν πιστεύει ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν κάποια στιγμή στην Ελλάδα, απάντησε, «Δεν θα ήμουν αλλιώς εδώ…».

Στην ίδια έκθεση θα εκτεθούν επίσης μοναδικά έργα του Μποτιτσέλι και του Ρούμπενς που ανήκουν σε συλλογές μουσείων της Ευρώπης.

