Θεσσαλονίκη: Αγιοβασίληδες κωπηλατούν στον Θερμαϊκό (εικόνες)

Ένα μοναδικό θέαμα που υποδέχθηκαν με θέρμη οι κάτοικοι της πόλης και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που ενθουσιάστηκαν.

Οι Άγιοι Βασίληδες φέτος στη Θεσσαλονίκη δεν έπεσαν από την καμινάδα, αλλά… τους ξέβρασε η θάλασσα!

Δεκάδες Άγιοι Βασίληδες, αψηφώντας το τσουχτερό κρύο κωπηλάτησαν το πρωί της Δευτέρας κατά μήκος της Νέας και της Παλαιάς Παραλίας, προσφέροντας ένα πολύ ευχάριστο θέαμα σε όσους τους παρακολουθούσαν. Ιδιαίτερα όσα παιδιά έτυχε να τους δουν να κωπηλατούν στον Θερμαϊκό ντυμένοι με τη χαρακτηριστική φορεσιά του Άη Βασίλη, εντυπωσιάστηκαν από το θέαμα.

Οι περίπου 40 κωπηλάτες του Τμήματος Παράκτιας Κωπηλασίας Ενηλίκων του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης, φόρεσαν τις στολιές και τα χαρακτηριστικά κόκκινα σκουφιά και «ρίχτηκαν» στο νερό για να μεταφέρουν το μήνυμα των Χριστουγέννων.

«Έχει γίνει για μας έθιμο, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, να κωπηλατούμε στον Θερμαϊκό ντυμένοι αγιοβασιλιάτικα, για να ξεσηκώσουμε τους περαστικούς, να μεταφέρουμε χαρά, να προσφέρουμε μια όμορφη εικόνα, αλλά και να στηρίξουμε έναν φιλανθρωπικό σύλλογο ή ένα εθελοντικό σωματείο», είπε ο παγκόσμιος πρωταθλητής κλασικής και παράκτιας κωπηλασίας, πρωταθλητής Ευρώπης και υπεύθυνος του Τμήματος Παράκτιας Κωπηλασίας Ενηλίκων Νίκος Γκουντούλας.

Το Santa Rowing, όπως ονομάζεται η ιδιαίτερη αυτή χριστουγεννιάτικη γιορτή, πραγματοποιήθηκε για έβδομη χρονιά και φέτος στήριξε το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

