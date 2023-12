Life

“The 2Night Show” - Αντωνόπουλος: τα γενέθλια, η καριέρα και η Κατίνα Παξινού (βίντεο)

Ο ηθοποιός Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή, "The 2Night Show", για όλους και για όλα.

Καλεσμένος στην εκπομπή "The 2Night Show", βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.

Ο ηθοποιός, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την καριέρα του, τα χρόνια στην ΕΡΤ, τις συνεργασίες του αλλά και τη γιαγιά του, την κατίνα Παξινού.

Ο ηθοποιός, σχολίασε αρχικά πως “η εμφάνιση στον ηθοποιό, παίζει ρόλο αλλά δεν αρκεί. Όταν ανοίξει η αυλαία, αν δεν τα λες και ο Αλέν Ντελόν να είσαι… θα σε πετάξει”.

Συνεχίζοντας είπε ότι δε νομίζει να αρέσουν τα Χριστούγεννα σε κανέναν ηθοποιό, γιατί “ο κόσμος κάθεται κι εμείς δουλεύουμε υπερωρίες”.

Ο ηθοποιός, μίλησε και για την “ιδιαίτερη σχέση” με τα γενέθλιά του και τόνισε ότι δεν του αρέσουν καθόλου, περιγράφοντας με χιούμορ μια ιστορία.

«Δεν αγαπάω καθόλου τα γενέθλια και ειδικά στην ηλικία μου. Δεν έχω κάνει ποτέ πάρτι στη ζωή μου, με εκνευρίζουν. Τι να πω; Άλλος ένας χρόνος κοντύτερα προς το τέλος; Στα 40 έπαθα υστερία. Εκείνο το βράδυ έσπασα το παράθυρο του μπάνιου από τα νεύρα μου»

«Πηγαίνω σε ένα φιλικό ζευγάρι που ήξεραν ότι είναι τα γενέθλιά μου, μπαίνω μέσα, είχαν σβηστά τα φώτα και τα ανάβουν και μου λένε χρόνια πολλά. Το τι τους είπα από τα νεύρα μου δεν λέγεται, δεν είχα χειρότερο από αυτό», περιέγραψε ο ηθοποιός με το ιδιαίτερο χιούμορ του.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός, μίλησε για τους χαρακτήρες που έχει συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια στην υποκριτική και δήλωσε ότι «Σε αυτή τη δουλειά υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι καθόλου καλοί χαρακτήρες αλλά, επειδή σε αυτό που κάνουν είναι πάρα πολύ καλοί, εξακολουθούν και υπάρχουν και μάλιστα με θριαμβευτικό τρόπο. Υπάρχει ένας που είναι πολύ διάσημος αλλά δεν κάνει να πούμε το όνομά του γιατί δεν είναι στη ζωή, που δεν πήγε κανείς και στην κηδεία του. Μεγάλος σταρ, πολύ γνωστός ηθοποιός αλλά ήταν πολύ γρουσούζης, δεν τον συμπαθούσε κανένας. Τεράστιος κωμικός, τα πάντα έκανε. Δεν ήθελαν όμως ούτε στο τελευταίο κατευόδιο να πάνε».

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, μίλησε ακόμη για τα 17 χρόνια που παρουσίαζε τις ειδήσεις στην ΕΡΤ και για το πρώτο έγχρωμο δελτίο που έκανε με τη Λιάνα Κανέλλη.

Όπως είπε στη συνέχεια, «θα έπρεπε να γίνει ένα βιβλίο ή μία ταινία για τη γιαγιά του Κατίνα Παξινού αλλά…θα κόστιζε πάρα πολύ ακριβά», και στη συνέχεια ανέφερε ότι το όσκαρ της σπουδαίας ηθοποιού το έχει στο σπίτι του. «Η Κατίνα Παξινού, έμεινε 12 χρόνια στην Αμερική και γύρισε ενώ είχε κάνει μεγάλη καριέρα. Δεν άντεχε, ήθελε να μιλάει στη γλώσσα της», είπε ακόμη ο ηθοποιός.

Ακόμα, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος μιλησε με ενθουσιασμό για τον ρόλο του στη σειρά «Ψυχοκόρες» του ΑΝΤ1+, αλλά και για την ταινία «Κουραμπιέδες από Χιόνι», στην οποία πρωταγωνιστεί, ενώ στο στούντιο “εισέβαλαν” οι δύο μικροί συμπρωταγωνιστές του, ο Σπύρος Ντούγιας και η Αριάδνη Βέλλη.

