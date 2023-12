Πολιτική

Οικονόμου: Οι αστυνομικοί πρέπει να πληρώνονται καλύτερα

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα φαινόμενα βίας, τους νεκρούς και τις αλλαγές στο Σώμα.

«Ζούμε πανδημία βίας, με την Αστυνομία στην πρώτη γραμμή, δεν έχει μόνο ελληνικά χαρακτηριστικά», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την αναγνώριση του επαγγέλματος των αστυνομικών ως επικίνδυνο.

«Η δουλειά του αστυνομικού είναι καθ’ ορισμόν επικίνδυνο, η κουβέντα που γίνεται είναι το αν θα συνδεθεί μισθολογικά», συμπλήρωσε ο Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας ότι, «οι υπηρεσίες του είναι πολύτιμες και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να πληρώνονται καλύτερα».

«Όλοι μας προσπαθούμε να έχουν καλύτερες αποδοχές, έχουμε δρομολογήσει μια σειρά από ενέργειες, γιατί μείναμε πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Όμως αυτήν τη στιγμή δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω», ανέφερε ο Γιάννης Οικονόμου και τόνισε πως, «αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξουμε αυτήν τη συζήτηση, γιατί είναι πολύ φορτισμένο το κλίμα και είναι πολλά ανοιχτά τα θέματα, ο εξοπλισμός, τα λεωφορεία, που τα έχουμε δρομολογήσει».

Διευκρίνισε ότι, «κάθε αστυνομικός παίρνει επίδομα ανάλογα με το πού είναι. Κατά τη γνώμη μου λιγότερα από αυτά που αξίζουν» και διαβεβαίωσε πως, «θα διεκδικήσουμε στα όρια της οικονομίας ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτήν τη στιγμή δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω».

Ο Υπουργός απέδωσε την έξαρση της εγκληματικότητας σε πολλαπλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων οι «χαλαρές» ποινές και η μουσική που ακούει ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, ενώ είπε για το ζήτημα με την πλαστογράφηση εγγράφων πως, λύνεται με την έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

«Δεν πρέπει να υποτιμούμε τη γρήγορη αντίδραση της Αστυνομίας», τόνισε αναφερόμενος στις άμεσες συλλήψεις υπόπτων για σοβαρά εγκλήματα.

Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση βόμβας στην έδρα των ΜΑΤ, στου Ζωγράφου, σχολίασε ότι, έγινε «30-40 μέτρα από την πύλη της Πολυτεχνειούπολης», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις κάμερες ασφαλείας. Όπως είπε ο Υπουργός, «η βόμβα τοποθετήθηκε σε «τυφλό» από τη σκοπιά σημείο. Είναι πολύ σοβαρό περιστατικό κατά της Αστυνομίας», ενώ για το ποιος βρίσκεται από πίσω, σημείωσε ότι, «μπορεί να συνδέεται με πολλά πράγματα, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε».

Στο σχόλιο του ότι, «δεν έχουν αλλάξει πολλά από τις δολοφονίες Καμπανού και Κατσουρή μέχρι τον σοβαρότατο τραυματισμό του αστυνομικού στου Ρέντη, υπογράμμισε ότι, «υπήρξαν νόμοι που μείωσαν τους συνδέσμους και υπήρξαν παραθυράκια που τώρα θα τα κλείσουμε. Η πολιτική μας απέναντι στο έγκλημα πρέπει να είναι δυναμική».

«Δεν είναι αλήθεια πως η χώρα πηγαίνει χειρότερα στους δείκτες της υψηλής εγκληματικότητας, υπάρχει έξαρση στη μεσαία και χαμηλή εγκληματικότητα και η Αστυνομία, παρά τα προβλήματα, κάνει ό,τι μπορεί», κατέληξε ο Γιάννης Οικονόμου.

