Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Μητσοτάκης και Πιερρακάκης παρουσιάζουν το νομοσχέδιο (βίντεο)

Από το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος γίνεται η παρουσίαση του νομοσχεδίου.

O υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζει μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε δημόσια εκδήλωση στο Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος, τα σημεία του νομοσχεδίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

«Σήμερα εδώ, από το Επαγγελματικό Λύκειο του Περάματος, στέλνουμε ένα μήνυμα προσήλωσης στην κεντρική μας δέσμευση για την ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Πολύ σύντομα θα έχουμε ψηφίσει ένα καινούριο νομοσχέδιο, το οποίο θα αποδεικνύει και στην πράξη την έμφαση που δίνουμε στην τεχνική εκπαίδευση, με την ουσιαστική αναβάθμιση των Επαγγελματικών Λυκείων, των Δημόσιων ΙΕΚ, τα οποία μετονομάζονται και ενισχύονται με θεματικούς άξονες, με καινούργιους οδηγούς κατάρτισης, κυρίως με άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα, κυρίως στα νέα παιδιά, ότι η επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν είναι ο φτωχός συγγενής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά ένας επαγγελματικός δρόμος ο οποίος ανοίγει εξαιρετικές προοπτικές για πολύ επικερδείς επαγγελματικές δυνατότητες», δήλωσε προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός

«Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση χτίζει και θεμελιώνει το όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περίπου 60 δομές campus στη χώρα μας, θεματικά στοχευμένες, μέσα από τη συνύπαρξη των επαγγελματικών λυκείων, των σημερινών ΙΕΚ που μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης και των εργαστηρίων, με στόχο να μπορέσουμε πραγματικά και μέσα από 130 νέους οδηγούς κατάρτισης και μέσα από την επένδυση σε νέους εξοπλισμούς μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να προβούμε σε μια πολύ ουσιαστική μεταρρύθμιση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας», σημείωσε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης.

