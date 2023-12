Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Τεχνική Εκπαίδευση δεν είναι το αποπαίδι της Τριτοβάθμιας

Στο Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος παρουσίασαν το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Παιδείας.

Εντυπωσιασμένος από την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλώντας με μαθητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος.

«Διαπιστώσαμε μια βασική αναντιστοιχία μεταξύ του τι μας ζητάει η αγορά εργασίας να παράγει το εκπαιδευτικό σύστημα και ποιες είναι οι προτεραιότητες που έδιναν άλλες κυβερνήσεις στην εκπαίδευση» τόνισε αρχικά ο πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση μαθητή.

Και πρόσθεσε: «Διαπιστώσαμε επίσης ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Τεχνικής Εκπαίδευσης και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος».

Πρώτα απ' όλα από οικονομικής άποψης, τόνισε μιας και είναι χαμηλότερα τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ εκείνων που έχουν τεχνική κατάρτιση.

«Η ίδια η αγορά εργασίας μας αναγκάζει να επενδύσουμε περισσότερο στην τεχνική εκπαίδευση σε όλες της τις εκφάνσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε ότι «Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα να σπάσουμε το στίγμα που έχει η τεχνική εκπαίδευση».

Είπε επίσης: «Δεν είναι αποπαίδι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και δικό μας χρέος είναι να γνωρίζετε ότι εφόσον επιλέξετε αυτό το δρόμο θα έχετε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική, ώστε να μπορείτε όταν αποφοιτήσετε και πάρετε την πιστοποίησή σας να γνωρίζει και ο δυνητικός σας εργοδότης ότι έχετε εκείνες τις δεξιότητες για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες της αγοράς εργασίας».

Στη συνέχεια απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις δεν απέκλεισε την προοπτική να αυξηθεί το ποσοστό εισακτέων μαθητών, αποφοίτων τάξεων μαθητείας, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις.

«Πιστεύω πολύ και πιστεύουμε στη μαθητεία. Όσο επεκτείνεται η μαθητεία τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες θα έχουμε να μη χρειάζονται μετακινήσεις για να μπορείς να κάνεις αυτή τη μαθητεία κάπου που να είναι σχετικά κοντά στον τόπο διαμονής σου», είπε επίσης απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ακόμη πως παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι στατιστικά, παιδιά που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια επιστρέφουν σε ΙΕΚ. «Διότι από το να πάρεις ένα πτυχίο από ένα Τμήμα Πανεπιστημίου το οποίο δεν έχει καμία σύνδεση με την αγορά εργασίας μόνο και μόνο για να πεις τι, ότι είμαι πτυχιούχος Πανεπιστημίου αλλά την επόμενη μέρα δε σου ανοίγεται καμία απολύτως προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης, δεν είναι κάτι το οποίο είναι χρήσιμο». Μίλησε επίσης για παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση όπως η ελάχιστη βάση εισαγωγής κλπ που ενισχύουν τον προσανατολισμό σε αυτή την κατεύθυνση.

Σε μαθήτρια ΕΠΑΛ που έχει επιλέξει κατεύθυνση οικονομίας με ειδικότητα Τουριστικών Επαγγελμάτων, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι βλέπουμε ήδη στον κλάδο του Τουρισμού που είναι πολύ σημαντικός για την ελληνική οικονομία να παρατηρούνται ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Κατά συνέπεια θέλουμε νέα παιδιά να επιλέγουν αυτόν τον κλάδο καθώς είναι μια επιλογή που επιτρέπει μια καλή σταδιοδρομία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση τόνισε τη σημασία της πρακτικής άσκησης και ανέφερε ότι προσωπικά ενθαρρύνει το υπουργείο ώστε αυτό το οποίο δρομολογείται να γίνεται πράξη στο πεδίο και ότι έχει σημασία η τοπική διασύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων και των δομών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και αν κάθε περιοχή μπορεί να έχει μία ιδιαιτερότητα αυτή να αποτυπώνεται τελικά στην Τεχνική Εκπαίδευση και Κατάρτιση που προσφέρεται.

Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχει προοπτική να συμπεριληφθούν και νέες ειδικότητες πάντα σε σύνδεση με το τι ζητά η αγορά εργασίας, ενώ ενδεχομένως μπορεί να έχει μια σημασία και η αναβίωση παραδοσιακών επαγγελμάτων.

Σε ερώτηση για την ανάγκη συνεχούς επικαιροποίσησης των προγραμμάτων σπουδών της μαθητείας ο πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη αυτή και τόνισε πως μεγάλη σημασία έχει και ο σύγχρονος εξοπλισμός. Επεσήμανε ακόμη τη σημασία της διά βίου μάθησης και της συνεχούς εκπαίδευσης που αποτελεί στοίχημα για τη νέα γενιά.

Κλείνοντας τη συζήτηση του πάνελ ο πρωθυπουργός συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς για την αγάπη και το μεράκι με το οποίο ασχολούνται με αυτό που αγαπούν γιατί όπως είπε, όλα τα καλά εκπαιδευτικά συστήματα αρχίζουν και τελειώνουν με τους εκπαιδευτικούς, με τα διευθυντικά στελέχη που διοικούν τις σχολικές μονάδες, το κλίμα συνεργασίας, τον περιορισμό των περιστατικών bullying και των σχολικών διαρροών. Τόνισε τη σημασία να μεταλαμπαδεύονται οι εμπειρίες από τα πρότυπα σε όλα τα ΕΠΑΛ καθώς και τη σημασία της συγκέντρωσης σε έναν χώρο όλων των βαθμίδων της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και της διασύνδεσής τους με τις επαγγελματικές ανάγκες της κάθε περιοχής.

