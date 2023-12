Κοινωνία

Βόμβα στα ΜΑΤ: Πως το ρολόι μπορεί να προδώσει τους δράστες (βίντεο)

Σε κλάδεμα των δέντρων πέριξ της σκοπιάς, στην οποία αφέθηκε η βόμβα, προχωρούν οι αστυνομικοί, καθώς δεν υπήρχε καλή ορατότητα. Ποιο στοιχείο μπορεί να δώσει στοιχεία για τους βομβιστές.

Στο κλάδεμα των δέντρων πέριξ της έδρας των ΜΑΤ θα προχωρήσουν το πρωί της Τετάρτης υπάλληλοι του δήμου Ζωγράφου με αφορμή την τοποθέτηση βόμβας το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα δέντρα εμποδίζουν την ορατότητα του σκοπού σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή όπου αφέθηκε η βόμβα.

Παράλληλα, οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής περιμένουν την προκήρυξη από τους δράστες, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στα ίχνη τους.

Υπενθυμίζεται πως την Δευτέρα, άγνωστοι ενημέρωσαν για την τοποθέτηση της βόμβας κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στου Γουδή στις 12:29 με τηλεφώνημά τους, λέγοντας ότι θα εκραγεί σε 45 λεπτά.

Γρήγορα αποκλείστηκε η περιοχή, καθώς σε περίπτωση έκρηξης θα υπήρχε κίνδυνος για τους περαστικούς, τους φοιτητές και τους αστυνομικούς, ενώ οι πυροτεχνουργοί ανέλαβαν δράση. Η βόμβα -εκρηκτικό C4 και ζελατοδυναμίτιδα- ήταν τοποθετημένη σε δύο μπολ με συνδεσμολογία, πυροκροτητή και ρολόι.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ Για τη βόμβα στα ΜΑΤ

"Σήμερα, και ώρα 12:29, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την «Εφημερίδα των Συντακτών» ότι έλαβαν ηχογραφημένο μήνυμα το οποίο ανέφερε για ενεργοποίηση βόμβας σε στρατόπεδο κοντά στην έδρα των ΜΑΤ, η οποία επρόκειτο να εκραγεί σε 45 λεπτά. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπου διαπιστώθηκε σε σημείο με δέντρα η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού και η περιοχή αποκλείστηκε έγκαιρα, καθώς σε περίπτωση έκρηξης θα απειλούνταν η σωματική ακεραιότητα φοιτητών από τις εγκαταστάσεις του παρακείμενου πανεπιστημίου, αστυνομικών και διερχόμενων πολιτών.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιήθηκε η διαδικασία εξουδετέρωσης του εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τα περαιτέρω. Προανάκριση διενεργείται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β)" ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Μανώλης Ασαριώτης παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 πως ο ιδιος ο εκρηκτικός μηχανισμός μπορει να "προδώσει" τους δράστες:





