Άνω Πετράλωνα - Έξωση: Ένταση μεταξύ κατοίκων και αστυνομικών (βίντεο)

Στο σημείο βρέθηκαν δεκάδες άνδρες των ΜΑΤ, αλλά και εκατοντάδες πολίτες, γείτονες και αλληλέγγυοι, που προσπάθησαν να αποτρέψουν την έξωση.

Μεγάλη ένταση επικράτησε το πρωί της Τρίτης στην οδό Τιμοδήμου στα Άνω Πετράλωνα μεταξύ κατοίκων και αστυνομικών δυνάμεων εξαιτίας μιας έξωσης. Το φορτηγό με τα πράγματα μιας οικογένειας προσπαθούσε να απομακρυνθεί ωστόσο το εμπόδιζαν κάτοικοι της περιοχής και αλληλέγγυοι που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο και έτσι η η κατάσταση κλιμακώθηκε, ενώ έγινε ακόμη και χρήση χημικών.

Τελικά το φορτηγό κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο με τα υπάρχοντα της οικογένειας με δύο μέλη ΑμεΑ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Όσοι διαμαρτύρονταν είχαν στήσει οδοφράγματα με γλάστρες, ενώ ακόμη και ένα αυτοκίνητο μπήκε στη μέση για να εμποδίσει το φορτηγό.

Το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, σε σχόλιο του αναφέρει τα εξής: Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη επίθεση δυνάμεων των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην έξωση οικογένειας αναπήρων από σπίτι στα Άνω Πετράλωνα.

Την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ δήθεν κόπτεται για την έξαρση της εγκληματικότητας, αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ποιος είναι ο πραγματικός προσανατολισμός των δυνάμεων καταστολής και του κράτους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ως εγκληματίες φτωχούς ανθρώπους που παλεύουν για να επιβιώσουν και όσους εκφράζουν την αλληλεγγύη τους και αγωνίζονται για την ανατροπή της βάρβαρης πολιτικής της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων (Σ.Ε.Α.ΑΝ.)

"Πετάνε στον δρόμο οικογένεια με ανάπηρο παραμονές Χριστουγέννων. Έκτακτη κινητοποίηση σήμερα το απόγευμα στις 18:30, του αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος έξω από το σπίτι του ανάπηρου στα Άνω Πετράλωνα, Τιμοδήμου 13.

Ντροπή και αίσχος! Σήμερα τα ξημερώματα με εντολή της Κυβέρνησης μία τεράστια κινητοποίηση των δυνάμεων καταστολείς ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΙΜΕΤ, για να πετάξουν μία οικογένεια με ανάπηρο και την υπερήλικη μητέρα του γιατί το σπίτι τους το πλειστηριάσανε τα funds. Με κάλεσμα της ΣΕΑΑΝ και άλλων φορέων, μαζί με την γειτονιά μπήκαμε μπροστά για να μην πεταχτεί η οικογένεια στον δρόμο. Τα στελέχη της ΣΕΑΑΝ, οι γειτονιά, ο κόσμος που είχε έρθει για να συμπαρασταθεί, δέχτηκε απρόκλητη, βάρβαρη επίθεση με ρόπαλα, χημικά, για να μπουν οι γκάνγκστερ στο σπίτι, να πετάξουν τα πράγματα των ανθρώπων στον δρόμο για να εγκαταστήσουν τον ιδιοκτήτη. Έφτασαν στο σημείο να επιχειρήσουν να βάλουν χειροπέδες στον ανάπηρο της οικογένειας, ενώ ο κόσμος δέχτηκε νέα βάρβαρη επίθεση για να φύγει το φορτηγό με τα έπιπλα της οικογένειας! Το ότι δεν υπήρξαν θύματα οφείλεται στην ψύχραιμη στάση του κόσμου.

Καλούμε όλους τους ανάπηρους, όλους τους χρόνιους πάσχοντες, τις οικογένειες των ΑΜΕΑ να κάνουν δική τους υπόθεση τη σωτηρία του σπιτιού της οικογένειας του συναδέλφου μας στα Άνω Πετράλωνα. Και με τα κορμιά μας, με την παρουσία μας υψώνουμε ασπίδα προστασία μας για τους ανθρώπους μας, για τις οικογένειές μας. Η σωτηρία του σπιτιού της οικογένειας του ανάπηρου στα Άνω Πετράλωνα θα δώσει κουράγιο, θα δώσει δύναμη και στις χιλιάδες που πολλοί από αυτούς είναι ανάπηροι που κινδυνεύουν τα σπίτια τους να πλειστηριαστούν το επόμενο διάστημα. Τεράστιες ευθύνες της Κυβέρνησης και όλων αυτών που στελέχωναν τις προηγούμενες Κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ, που έδωσαν στα Funds τα σπίτια του κοσμάκι και έκαναν ιδιώνυμα αδίκημα την εμπόδιση των πλειστηριασμών.

Λίγες μέρες αρκούσαν να περάσουν από τις 3 του Δεκέμβρη, Παγκόσμια Μέρα των ΑΜΕΑ, για να αποδειχθεί το πόσο ψεύτικα και υποκριτικά ήταν τα show της Κυβέρνησης και Ε.Σ.Α.μεΑ. που μας φλόμωσαν με αγάπη και συμπάθεια. Αυτοί έχουν επιλέξει με ποιους είναι κι οι άνθρωποι του μόχθου, οι ανάπηροι με αξιοπρέπεια, οι αγωνιστικοί λαϊκοί φορείς έχουμε κάνει κι εμείς την επιλογή μας. Όμως δεν θα τους περάσει! Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί! Η Κυβέρνηση έστω και τώρα να εξασφαλίσει την παραμονή του ανάπηρου και της οικογένειάς του στο σπίτι του. Να επιστραφούν από το fund τα λεφτά σε αυτόν που αγόρασε το σπίτι στον πλειστηριασμό και να καταχωρηθεί το σπίτι στον ανάπηρο.

Με την ΣΕΑΑΝ, τον ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΑΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και Νήσων, τους φορείς και τα σωματεία με τις λαϊκές γειτονιές μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Κανένας μόνος κανείς συμβιβασμός τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός!" αναφέρει η ανακοίνωση.

πηγή: 902.gr

