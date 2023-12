Κοινωνία

Δραπέτης φυλακών ο “τσαντάκιας” που τραυμάτισε θανάσιμα ηλικιωμένη

Πως η απόπειρα ληστείας μια γυναίκας, από τον 70χρονο δραπέτη, κατέληξε στον θάνατο της.

Χειροπέδες σε έναν 70χρονο δραπέτη φυλακών πέρασαν οι αστυνομικοί, ο οποίος στην προσπάθεια του να αρπάξει την τσάντα μις ηλικιωμένης γυναίκας, την τραυμάτισε σοβαρά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, συνελήφθη, πρωινές ώρες της 15-12-2023 στη Σαλαμίνα, 70χρονος ημεδαπός, ο οποίος επιβαίνοντας σε κλεμμένο δίκυκλο, απογευματινές ώρες της 15-8-2023 στη Νίκαια, άσκησε σωματική βία σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας προκειμένου να αρπάξει τη τσάντα της, με αποτέλεσμα την πτώση της στο έδαφος και τον σοβαρό τραυματισμό της, συνέπεια του οποίου, επήλθε ο θάνατος της τις επόμενες μέρες.

Ο 70χρονος αναζητούνταν ως δραπέτης Καταστήματος Κράτησης, στο οποίο ήταν έγκλειστος, εκτίοντας ποινή κάθειρξης για πληθώρα αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, διακεκριμένες κλοπές και αρπαγές τσαντών, καθώς την 12-4-2023 παραβίασε τακτική άδεια που του είχε χορηγηθεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης κατά Ιδιοκτησίας για κλοπές και απόπειρα ληστείας από την οποία επήλθε ο θάνατος.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί:

η ανωτέρω απόπειρα ληστείας σε βάρος της 80χρονης παθούσας που οδήγησε στο θάνατο της,

η κλοπή του δικύκλου που χρησιμοποίησε ως μέσο για την τέλεση της εν λόγω ληστείας και

κλοπή τσάντας σε βάρος 66χρονης γυναίκας, που διαπράχθηκε πρωινές ώρες της 24-10-2023 στον Ταύρο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής του δραστηριότητας, βάσει της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούσε, είναι σε εξέλιξη.

