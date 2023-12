Life

Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ μοίρασε “Δέματα αγάπης” σε όσους στερούνται (εικόνες)

Στον αναξιοπαθούντα συνάνθρωπο εστιάζει και φέτος τα Χριστούγεννα το φιλανθρωπικό έργο του φωτισμένου ιεράρχη.

Μεγάλη ποσότητα «Δεμάτων Αγάπης» προσέφερε και φέτος η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδελφείας, Νέας Χαλκηδόνος και Ηρακλείου Αττικής μέσω του δικτύου αλληλεγγύης των κοινωνικών και φιλανθρωπικών δομών της, στους οικονομικά δοκιμαζόμενους σσυνανθρώπους μας οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της δύσκολης καθημερινότητας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Μητρόπολης:

«Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ, συνοδευόμενος από κληρικούς και εθελοντές του κοινωνικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως, μετέβη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου Νέας Ιωνίας και Αγίας Ευφημίας Νέας Χαλκηδόνος και προσέφερε «Δέματα Αγάπης» σε αναξιοπαθούντες αδελφούς μας, με σημαντική ποσότητα τροφίμων και άλλων βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, ανακουφίζοντας έτσι περισσότερες από 500 οικογένειες ενόψει της μεγάλης Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων.

Η σημαντική αυτή προσφορά δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί δίχως την ευγενική χορηγία του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως, του Υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη, της Προέδρου του Ομίλου «Σκλαβενίτης» Μαρίας Σκλαβενίτη, του Προέδρου του Ομίλου Electra Palace Γεράσιμου Φωκά, του Γενικού Διευθυντή της Aegean Βaltic Βank Θεοδώρου Αφθονίδη, του Συλλόγου Γονέων του Κολλεγίου Αθηνών, των μελών του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και του Κώστα Τασούλα εκ μέρους της εταιρίας Getfoods Ltd.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μητρόπολη απευθύνει δημόσια θερμότατες ευχαριστίες προς τους χορηγούς, κληρικούς, εθελοντές και κυρίως προς τον Υπεύθυνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Αιδεσιμώτατο Πρωτοσύγγελο Βασίλειο Κουρσαράκο, οι οποίοι προσέφεραν τα μέγιστα ώστε να πραγματοποιηθεί και εφέτος με όλες τις ευνόητες δυσκολίες, η προσφορά «Δεμάτων Αγάπης» στους δοκιμαζόμενους οικονομικά αδελφούς μας».

