Τουρκ Τέλεκομ – Άρης: Πασάς… στην Άγκυρα

Ο Άρης κατάφερε να φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα από την Τουρκία και παρέμεινε σε τροχιά πρόκρισης.

Επέβαλλε το... νόμο του και επικράτησε με σχετική άνεση απόψε, στην Άγκυρα, για τη 12η αγωνιστική του Eurocup, επί της Τουρκ Τέλεκομ, με 85-95, ο Άρης. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 5η νίκη του στη διοργάνωση και τον διατηρεί σε τροχιά πρόκρισης για την επόμενη φάση της.

Η επιθετική πολυφωνία (5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων), η εξαιρετική άμυνα, το ομαδικό πνεύμα, που έδωσε όμορφες συνεργασίες (17 ασίστ, 8 κλεψίματα), αποτέλεσαν τα βασικά «κλειδιά» για τους Θεσσαλονικείς στη νίκη τους.

Αλάνθαστος τελείωσε το ματς για τον Άρη ο Ρόμπερτς Μπλούμπεργκς (12 πόντοι, με 3/3 βολές, 3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), ενώ κορυφαίος του στο παρκέ ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος (20 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο). Εξαιρετικός, στο ντεμπούτο του με τη κιτρινόμαυρη φανέλα, ήταν ο Τζόναθαν Σταρκ (19 πόντοι).

Δυναμική ήταν η παρουσία για την Τουρκ Τέλεκομ του Τάιρον Γουάλας (30 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ), δεν της έφτασε, όμως, για να πάρει τη νίκη στο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 41-46, 59-66, 85-95

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χουάν Κάρλος Γκαρσία (Ισπανία), Γιόσιπ Ραντόϊκοβιτς (Κροατία), Αρε Χάλικο (Εστονία)

ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ (Σελτζούκ Ερνάκ): Γκιουλέρ 3 (1), Σαϊμπίρ 6, Γιαγκμούρ, Πάλμερ 10, Γουάλας 30 (4), Ακιέλ 2, Ουλουμπάι 15 (2), Σαβ, Ενόχ 12, Ουλουσού 7 (1).

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης, Σταρκ 19 (2), Τολιόπουλος 20 (4), Μπλούμπεργκς 12 (1), Φίλλιος, Μποχωρίδης 8, Περσίδης 3 (1), Ντε Σόουζα 4, Χάρελ 10 (2), Μπάνκστον 7, Γκάλινατ 12 (3).

