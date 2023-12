Ροζ σημαία: “Πυρ ομαδών” και με… φίλια πυρά κατά Γεραπετρίτη

Πολιτική

Αντιδράσεις για την εντολή του Υπουργού Εξωτερικών να αφαιρεθεί το έργο Τέχνης από το προξενείο της Ελλάδας στη Νεά Υόρκη. Τι λένε πηγές του ΥΠΕΞ.

Έντονη κριτική από αντίπαλες και φίλιες πλευρές δέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για την απόφασή του να αφαιρεθεί από την έκθεση της Ελληνίδας εικαστικού Γεωργίας Λαλέ στο Γενικό Προξενείο Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, έργο της το οποίο διακηρύσσει το τραύμα των θυμάτων γυναικοκτονιών και έμφυλης βίας, και το οποίο απεικονίζει την ελληνική σημαία εμποτισμένη με ροζ χρώμα.

Διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, προς υπεράσπιση της απόφασης Γεραπετρίτη ανέφεραν: «Δεν τίθεται ζήτημα λογοκρισίας ή φίμωσης διότι δεν απαγορεύεται η ανάρτηση του έργου οπουδήποτε. Αντιθέτως η καλλιτέχνις είναι απολύτως ελεύθερη να το εκθέσει σε οποιονδήποτε άλλο χώρο. Ο χώρος του Γενικού Προξενείου Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, από την άλλη, αποτελεί ελληνικό έδαφος και μάλιστα υπό στενή έννοια, και φέρει μιαν άλλη αποστολή, στην οποία περιλαμβάνεται ρητώς ο έμπρακτος σεβασμός και ανάδειξη του εθνικού συμβόλου».

Την πλήρη εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στο πρόσωπο του Γιώργου Γεραπετρίτη όσον αφορά το χειρισμό του έκανε γνωστή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, όπου τόνισε: «Προφανώς πάντοτε εμείς προστατεύουμε την ελευθερία της τέχνης. Υπάρχουν όμως και πράγματα που είναι πάνω από όλα, είναι ιερά και πάνω από την τέχνη. Η Ελληνική σημαία είναι το σύμβολο του έθνους και πρέπει να εξαιρείται όλων των υπολοίπων που συζητάμε».

Δεν έλειψαν και τα εξ οικείων βέλη κατά της απόφασης του κ. Γεραπετρίτη, καθώς εξηγήσεις για την απόφασή του ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, και η Ντόρα Μπακογιάννη. Η προκάτοχός του κατά τη διάρκεια κλειστής συνεδρίασης Κοιβουλευτικής Επιτροπής, φέρεται να έθιξε το ζήτημα και είπε «Διαφωνώ με αυτό που έγινε, να μη λογοκρίνουμε την τέχνη».

Επιπλέον, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Real fm ως η καθύλην αρμόδια υπουργός σε ζητήματα ελευθερίας καλλιτεχνικής έκφρασης, σχολίασε “κοφτά” ότι «Η Τέχνη δεν πρέπει να λογοκρίνεται και αυτή είναι η πάγια θέση του Υπουργείου Πολιτισμού».

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης σε παρέμβασή κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στα «Παραπολιτικά» 90,1 fm, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα πρέπει να κατανοούμε την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και να μην τα συγχέουμε. Οι καλλιτέχνες έχουν μια ελευθερία και καλώς την έχουνε».

Αντιδράσεις υπήρξαν και από την αντιπολίτευση, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επικρίνει την απόφαση κάνοντας αναφορά στην... υπόκλιση του κ. Γεραπετρίτη ενώπιον του Ταγίπ Ερντογάν και ανέφερε: «Η τέχνη επιτρέπεται να “παίζει” ακόμη και με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων, όταν θέλει να μεταφέρει ένα μήνυμα – από την αντίθεσή της στον ρατσισμό μέχρι την ενδοοικογενειακή βία. Αντίθετα, η εξωτερική πολιτική της χώρας μας δεν επιτρέπεται να παίζει με τα εθνικά θέματα “υποκλινόμενη” –κυριολεκτικά και μεταφορικά– διότι αυτό είναι που προσβάλλει στην πράξη τα εθνικά μας χρώματα. Δεν περιμένω από τον κ. Γεραπετρίτη να υποκλιθεί μπροστά στην τέχνη, αλλά τουλάχιστον ας την αφήσει στην ησυχία της». Αντιδράσεις υπήρξαν και από τη Ρένα Δούρου, που είπε: «Η απόφασή σας είναι απόφαση-κόλαφος για την Τέχνη και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι απόφαση ευθυγράμμισης με την ακροδεξιά. Είναι απόφαση υπακοής στο μαύρο».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ εκδόθηκε ανακοίνωση που σημείωνε: «Η προσπάθεια φίμωσης ενός καλλιτεχνικού έργου μας γυρνάει σε σκοτεινές εποχές, και αναδεικνύει τη φοβική στάση της Κυβέρνησης απέναντι στην ελευθερία της τέχνης που αποτελεί κεκτημένο για κάθε ανοιχτή, σύγχρονη και δημοκρατική κοινωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης, συρόμενος από την ακροδεξιά προσέγγιση του Προέδρου της Νίκης, κ. Νατσιού, διεκδικώντας μερίδιο των ακροδεξιών ψηφοφόρων και κολακεύοντας τις ακροδεξιές κοιτίδες του κόμματός του, έδωσε εντολή να αποσυρθεί το συγκεκριμένο έργο».

Από το βήμα της Βουλής, ο Νάσος Ηλιόπουλος εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση της ΝΔ κάνει τα πάντα για νομιμοποιήσει την ακροδεξιά λογική και έρχεται να λειτουργήσει όπως οι ιεροεξεταστές. Ο πρόεδρος της “Νίκης” καταφέρθηκε εναντίον του συγκεκριμένου έργου και ο κ. Γεραπετρίτης δεν έχασε την ευκαιρία να ζητήσει να αποσυρθεί από την έκθεση .Καλό θα ήταν η κυβέρνηση αντί να κυνηγάει ένα έργο τέχνης, να κάνει κάτι ουσιαστικό για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας».

Κατά τη δική της τοποθέτηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου επισήμανε: «Μόνο τα ολοκληρωτικά, απολυταρχικά και αντιδημοκρατικά καθεστώτα είναι εκείνα που στρέφονται κατά της ελευθερίας της τέχνης, φιμώνουν τους δημιουργούς και απαγορεύουν στο κοινό να έρθει σε επαφή με έργα τέχνης».

