“Ροζ σημαία” - Επιτροπή της έκθεσης: Στηρίζουμε την καλλιτέχνιδα, το έργο της εργαλειοποιήθηκε

Τι λένε οι επιφανείς Έλληνες εικαστικοί της Νέας Υόρκης για τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το συγκεκριμένο έργο.

Την πλήρη στήριξή της στη Γεωργία Λαλέ και τη διαμαρτυρία της για το κατέβασμα του έργου της που αποτελείται από μία ελληνική σημαία εμποτισμένη με το ροζ χρώμα, εξέφρασε την Τρίτη με ανακοίνωσή της η Επιμελητική Επιτροπή, της έκθεσης εικαστικών τεχνών η οποία πραγματοποιείται στο Γενικό Προξενείο Νέα Υόρκης, και στο πλαίσιο της οποίας η κ. Λαλέ εξέθεσε το συγκεκριμένο έργο.

Η Επιτροπή της Έκθεσης, στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Θέλουμε να δηλώσουμε την αμέριστη στήριξη μας στη Γεωργία Λαλέ και την αντίθεσή μας στην απόφαση του ΥΠΕΞ να κατέβει η έκθεση που επιμεληθήκαμε από το Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

Ως επαγγελματίες του χώρου της σύγχρονης τέχνης, προσκληθήκαμε από το Προξενείο να επιλέξουμε και να επιμεληθούμε μια σειρά παρουσιάσεων έργων Ελλήνων εικαστικών από την Ελλάδα και την ομογένεια οι οποίοι, όπως εμείς, ζουν και εργάζονται στη Νέα Υόρκη. Η ανεξάρτητη και άτυπη συμβουλευτική επιτροπή που συστάθηκε, είναι αμισθί και έχει μοναδικό στόχο την προώθηση και την ανάδειξη της ελληνικής εικαστικής παρουσίας στη Νέα Υόρκη. Τα μέλη της είμαστε η Ειρήνη Λιναρδάκη, εικαστικός, η Νατάσα Κατερινοπούλου, διευθύντρια παραγωγής, η Λόλα Κουτούδη, σύμβουλος τέχνης και ο Πάνος Τσαγκάρης, εικαστικός.

Το Carte Blanche project, το πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Γεωργία Λαλέ, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης του Γενικού Προξενείου Ελλάδας στη Νέα Υόρκη στον Πολιτισμό. Η Γεωργία Λαλέ είναι η πρώτη από τους 6 καλλιτέχνες/ιδες που επιλέξαμε να παρουσιαστούν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος.

Το συγκεκριμένο έργο επιλέχθηκε για το δυνατό του συμβολισμό. Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στο μείζον θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και των γυναικοκτονιών πρέπει να βρίσκεται στο προσκήνιο. Η δήλωση της καλλιτέχνιδας ότι “τα θύματα γυναικοκτονίας και ενδοοικογενειακής βίας είναι ήρωες στον αγώνα για το δικαίωμα στην ζωή και την ελευθερία στην Ελλάδα και παγκοσμίως” μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους/ες.

Δυστυχώς το έργο παρερμηνεύθηκε και εργαλειοποιήθηκε για πολιτικούς σκοπούς, που δεν έχουν καμία σχέση με το κοινωνικό θέμα για το οποίο δημιουργήθηκε.

Παρά ταύτα, ελπίζουμε στη συνέχιση αυτού του πιλοτικού προγράμματος που προώθει Έλληνες/Ελληνίδες καλλιτέχνες/ιδες στη Νέα Υόρκη και είμαστε αισιόδοξοι/ες ότι η τοπική καλλιτεχνική κοινότητα θα συνεχίσει να στηρίζει την καλλιτεχνική ελευθερία και δημιουργία».

