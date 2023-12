Πολιτική

Κικίλιας για εκχιονιστικά: Αν χρειαστεί, θα γίνει επίταξη για την Αττική

Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Θα ξαναδούμε και πλημμύρες και mega φωτιές», τόνισε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, επισημαίνοντας πως, τα ακραία φαινόμενα λόγω κλιματικής κρίσης θα αυξηθούν.

«Εμένα μου αρέσει η πρόληψη κι όπως βλέπετε, είμαι παντού στα ρέματα, στα ποτάμια, στους χειμάρρους», συμπλήρωσε ο Βασίλης Κικίλας και ερωτηθείς για το αν είμαστε σε ετοιμότητα για ακραίο χιονιά και κυρίως στην Αθήνα, απάντησε πως,

«Ξέρουμε ότι έχουν εκχιονιστικά και ότι είναι οργανωμένοι στις εθνικές οδούς», εξηγώντας ότι, στους δρόμους των πόλεων υπεύθυνοι είναι οι δήμοι και οι περιφέρειες.

Ειδικά για την Αττική, είπε ότι, η Περιφέρεια Αττικής κήρυξε έναν διαγωνισμό για εκχιονιστικά στις 20 Ιουλίου, ο οποίος δεν έχει τελεσφορήσει και τόνισε ότι, αν δεν προχωρήσει «σκαλώνοντας» στη δικαστική διαδικασία, θα γίνουν επιτάξεις

«Δύο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, αν δε δω αυτό που θέλω, θα προχωρήσουμε σε επίταξη από ιδιώτες, κι αν όλα αυτά δουλέψουν και δούμε πως έχει πολύ χιονόπτωση στην Αττική, θα κλείσουμε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες και θα εφαρμόσουμε τηλεργασία», είπε σχετικά ο Βασίλης Κικίλιας.

Για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού για τις φωτιές δήλωσε ότι, όλα τα εργαλεία είναι σε διαγωνισμό, μέσω του προγράμματος «Αιγίς», τονίζοντας ότι, «θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε από την επόμενη σεζόν και για τα επόμενα δέκα χρόνια. Πιστεύω ότι, στο τέλος του 2024 θα έρχονται ραντάρ».

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση Σαμαρά για την τροπολογία για το μεταναστευτικό, που υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια, είπε ότι, «ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω και ένας πολιτικός που σέβομαι. Έχουμε την παράδοση οι πρώην αρχηγοί να τοποθετούνται όπως θέλουν. Υπάρχει ένας πλουραρισμός στην ΝΔ που εξηγεί και τα δημοσκοπικά ποσοστά μας και πάντα αυτό γίνεται με έναν δημοκρατικό τρόπο».

Στην ουσία της τροπολογίας και εκφράζοντας την προσωπική του θέση, παραδέχθηκε πως, «θα έπρεπε να είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι βουλευτές μας» και εκτίμησε πως, «η τροπολογία προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα έλλειψη προσωπικού, παράλληλα, μπήκαν χιλιάδες μετανάστες που δεν ξέρουμε πού βρίσκονται».

