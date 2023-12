Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

«Η Σελήνη μας ωθεί να ψωνίζουμε και να βγαίνουμε αυτές τις μέρες», είπε η Λίτσα Πατέρα, την Τετάρτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος επεσήμανε ότι «η Αφροδίτη μας κάνει κόλπα και για αυτό μπορεί να έχουμε τσακωμούς και μπερδέματα».

Η Λίτσα Πατέρα είπε ακόμη πως «Ο Ήλιος είναι στον Αιγόκερω και ρίχνει λίγο τις προσδοκίες και τους στόχους, ξεκινάμε περιμένοντας άλλα πράγματα και μετά λέμε να κάνουμε κάτι μικρότερο».

«Οικονομικά και συναισθηματικά είναι μια δύσκολη ημέρα και πρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω» συμβούλεψε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





