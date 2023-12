Πολιτισμός

Ακρόπολη: Πριβέ ξεναγήσεις µε 5000 ευρώ

Που και πότε θα μπορούν επισκέπτες να βρίσκονται "μόνοι" τους στον Ιερό Βράχο, με ειδικό ξεναγό και λαμβάνοντας αναμνηστικά δώρα μετά την επίσκεψη τους.

Τη δυνατότητα ιδιωτικής, δίωρης ξενάγησης στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης έδωσε ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής του ΥΠΠΟ για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Οι πριβέ ξεναγήσεις θα απευθύνονται σε ολιγομελείς ομάδες, οι οποίες καταβάλλοντας 5.000 ευρώ (ανά ομάδα) θα μπορούν να απολαύσουν την Ακρόπολη για δύο ώρες για να δουν είτε την ανατολή του ηλίου (7-9 π.μ.) είτε τη δύση του (8-10 μ.μ.) με ειδικό ξεναγό, ενώ φεύγοντας θα παίρνουν μαζί τους και αναμνηστικά δώρα.

Η νέα υπηρεσία –που συζητήθηκε εντόνως στο ΚΑΣ και προκάλεσε αντιδράσεις– θα προσφέρεται τους θερινούς μήνες για τις ημέρες Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο, με εξαίρεση τις νύχτες της πανσελήνου, και για έως πέντε ομάδες, με ανώτερο αριθμό τεσσάρων ατόμων. Θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Απριλίου του 2024.

Στην ίδια συνεδρίαση αναθεωρήθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων έπειτα από 5 χρόνια και καταργήθηκε η διάκριση θερινού / χειμερινού εισιτηρίου. Στην Ακρόπολη η είσοδος αυξήθηκε στα 30 ευρώ (20 ευρώ σήμερα, μειωμένο 10 ευρώ), ενώ στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία τα εισιτήρια κυμαίνονται από 20 έως 5 ευρώ ανάλογα με την επισκεψιμότητά τους και την περιοχή στην οποία βρίσκονται. Προστίθεται μια δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα (η τρίτη) με δωρεάν είσοδο. Τα μουσεία ΝΠΔΔ (Αρχαιολογικό, Βυζαντινό κ.λπ.) θα διαμορφώσουν χωριστά τιμές στα εισιτήριά τους. Τα παραπάνω θα ισχύουν από 1ης Απριλίου 2025.

