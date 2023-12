Life

“I LOVE Σου Κου” σε εορταστικό κλίμα το Σάββατο (εικόνες)

Κέφι, μοναδικές συνεντεύξεις και Χριστουγεννιάτικο κλίμα στο εορταστικό “I LOVE Σου Κου” του Σαββάτου.

Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 09:50, η Μπέττυ Μαγγίρα και όλη η ομάδα του «I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» γιορτάζουν μαζί μας με αγαπημένους καλεσμένους, συνεντεύξεις και ενδιαφέροντα θέματα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 09:50

Η Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχεται στο στούντιο του «I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

Μαθαίνουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα Χριστούγεννα, θυμόμαστε τα ζευγάρια που έκαναν λίγο πιο ερωτικό το 2023 αλλά και τις τηλεοπτικές κόντρες που μάς έμειναν αξέχαστες.

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης δίνει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη και ο Νικόλας Καρβέλας ετοιμάζει μια πεντανόστιμη χριστουγεννιάτικη συνταγή.

Στο πλατό του «I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» η διάθεση και το κέφι ανεβαίνουν στα ύψη με τον μοναδικό Κώστα Χαριτοδιπλώμενο και τραγούδια που όλοι αγαπάμε.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» με την Μπέττυ Μαγγίρα_ Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 09:50 στον ΑΝΤ1.



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Υφαντής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Β. ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ: Ειρήνη Διαμαντακίδου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ: Αλέξανδρος Κωνσταντάκης