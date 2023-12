Αθλητικά

Βόλος - Παναθηναϊκός: τρίποντο - “ανάσα” για το “τριφύλλι”

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Βολου.

Με μεγάλο (κι απρόσμενο) πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 62ο λεπτό και μέσα σε δέκα λεπτά άλλαξε όλη τη μοίρα του αγώνα σκοράροντας δύο φορές (64’, 72’), ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πολύ σημαντικό διπλό στο «Πανθεσσαλικό» επικρατώντας του Βόλου με 3-0 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League, έβαλε τέλος στο σερί των δύο ηττών που μετρούσε σε Ευρώπη και πρωτάθλημα από Μακάμπι Χάιφα και Ατρόμητο και πάτησε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο. Οι «πράσινοι» τα βρήκαν... σκούρα για μία ώρα αγώνα απ’ τον Βόλο, όμως η οξυδέρκεια του Ιωαννίδη στην ασίστ του 1-0, η εντυπωσιακή εκτελεστική δεινότητα του Γερεμέγεφ (4 γκολ σε 3 παιχνίδια) και η βοήθεια που πήρε ο Παναθηναϊκός απ’ τις αλλαγές που έκανε, του έδωσαν ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Ο Αράο με κεφαλιά σημείωσε το δεύτερο γκολ των «πράσινων» στο 66’.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει την κατοχή της μπάλας απ’ την αρχή και στο 15’ είχε την πρώτη καλή ευκαιρία του στο ματς, όταν ο Μλαντένοβιτς έπαιξε το ένα-δύο με τον Μαντσίνι και μπήκε στην περιοχή, αλλά ο Κόστιτς απέκρουσε το πλασέ του στην κλειστή γωνία.

Στο 22’ ο Ιωαννίδης έκλεψε την μπάλα απ’ τον Καλογερόπουλο μετά το διώξιμο του Αράο κι έφυγε με δύναμη στην κόντρα, ακολούθως γύρισε προς τον Παλάσιος, αλλά εκείνος δεν πρόλαβε για εκατοστά να την στείλει στα δίκτυα και να σκοράρει. Στο ριπλέι φάνηκε να την ακουμπάει την ύστατη ώρα, έστω και λίγο ο Μύγας, αν κι ο διαιτητής Βεργέτης έδειξε άουτ.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 31’ πάτησαν για άλλη μία φορά στην περιοχή του Βόλου. Μετά από φάση διαρκείας, ο Αράο «έσπασε» την μπάλα προς τα πίσω για τον Ιωαννίδη, όμως το τελείωμά του έφυγε πολύ πάνω από τα δοκάρια.

Οι γηπεδούχοι είχαν τη δική τους καλή στιγμή στο 42’, όταν ο Μωραΐτης πήρε την κεφαλιά από κόρνερ του Γκλάβτσιτς, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα απ’ τα δοκάρια του Λοντίγκιν.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Ιωαννίδης «άδειασε» τον Καλογερόπουλο και μπήκε στην περιοχή, όμως την τελευταία στιγμή στην εκτέλεσή του η μπάλα αναπήδησε και το τελείωμά του έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 53’ ο Μαντσίνι πέρασε τον προσωπικό αντίπαλό του και «σέρβιρε» προς τον Παλάσιος, αλλά ο Μύγας πρόλαβε να διώξει στη μικρή περιοχή, ενώ στο 64’ οι «πράσινοι» βρήκαν το γκολ που έψαχναν. Ο Ιωαννίδης έκανε μία εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Βόλου προς τον Γερεμέγεφ που μόλις είχε περάσει στο γήπεδο, εκείνος με ντρίμπλα άδειασε τον αντίπαλό του και με άψογο τελείωμα έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Δύο λεπτά αργότερα οι «πράσινοι» σημείωσαν και δεύτερο τέρμα. Ο Μπερνάρ εκτέλεσε εξαιρετικό φάουλ από τα δεξιά προς τον Αράο, ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Τα δύο γκολ των φιλοξενούμενων τους έδωσαν τρομερή ψυχολογία, απέναντι σε έναν Βόλο που έμοιαζε να έχει «καταρρεύσει» πνευματικά. Στο 72’ ο Παλάσιος, γύρισε εξαιρετικά προς τον Κώτσιρα, αυτός προς τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ που έκανε ανάποδο ψαλιδάκι, είδε την μπάλα να κοντράρει στον Ασλανίδη και να καταλήγει στο βάθος της εστίας του Κόστιτς για τρίτη φορά, κάνοντας το 3-0.

Στο 86’ ο Παλάσιος κυνήγησε μία χαμένη μπαλιά, «σέρβιρε» προς τον Γερεμέγεφ, όμως ο Κόστιτς στέρησε απ’ τον Σουηδό επιθετικό την πιθανότητα για ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ μέσα σε 22 λεπτά, αποκρούοντας σε κόρνερ.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: 51’ Γκλάβτσιτς - 33’ Μπερνάρ, 44’ Βιλένα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κόστιτς, Ασλανίδης, Καλογερόπουλος, Σιέλης (68’ Κορνέτ), Άλχο, Τσοκάνης (63’ λ.τρ. Μεταξάς), Γκλάβτσιτς, Κόμπα (67’ Ντέλετιτς), Μύγας (68’ Κίτσος), Γκαρσία, Μωραΐτης (74’ Μπερτόλιο).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Σένκεφελντ (82’ Γέντβαϊ), Αράο, Μλαντένοβιτς, Ρουμπέν (61’ Ζέκα), Βιλένα (82’ Τσόκαϊ), Παλάσιος, Μπερνάρ (74’ Κλεϊνχέισλερ), Μαντσίνι (62’ Γερεμέγεφ), Ιωαννίδης.

