Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Γαλατασαράι: Γλυκιά… ήττα για τον “Δικέφαλο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κρατήσει τη διαφορά που είχε πάρει στην Κωνσταντινούπολη και κατέκτησε την δεύτερη θέση στον όμιλο και το πλεονέκτημα έδρας στα play-in.

-

Ήθελε τη νίκη, βολεύτηκε, όμως, και με την ήττα απόψε, στο PAOK Sports Arena, από τη Γαλατασαράι, για την 6η αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League, ο ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος» έχασε από την τούρκικη ομάδα με 79-85, αποτέλεσμα με το οποίο κράτησε το +11 από τη νίκη που είχε κατακτήσει στην Κωνσταντινούπολη (σ.σ. το παιχνίδι στον πρώτο γύρο είχε τελειώσει με 77-88), γεγονός που του έδωσε τη 2η δεύτερη θέση στον 7ο όμιλο και το πλεονέκτημα έδρας στη φάση των play-in της διοργάνωσης. Εκεί που αντίπαλο θα έχει την Τόφας Μπούρσα (3η από τον 8ο όμιλο).

Οι πρώτες αναμετρήσεις για τα play-in, σύμφωνα με το καλεντάρι του BCL, είναι προγραμματισμένες για το διήμερο 3-4 Ιανουαρίου και οι δεύτερες στις 10-11/1. Όπου θα χρειαστούν τρίτοι αγώνες, αυτοί είναι ορισμένοι για τις 17-18/1.

Ο ΠΑΟΚ τη... γλίτωσε με την αντίδρασή του στο τελευταίο πεντάλεπτο του ματς και δεν «πλήρωσε» τα 11 λάθη που έκαναν οι παίκτες του και τις πολλές χαμένες βολές (15/24). Ξεχώρισαν στο παιχνίδι του οι Κένταλ Σμιθ (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζάστιν Αλστον (14 πόντοι).

Η Γαλασαράι είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με την επιθετική αποτελεσματικότητά της (19/25 βολές, 12/24 δίποντα, 14/34 τρίποντα), την υπεροχή στη ρακέτα (35 ριμπάουντ, 11 εκ των οποίων επιθετικά, έναντι 27 του ΠΑΟΚ) και τις όμορφες συνεργασίες των παικτών της (27 ασίστ, 10 κλεψίματα). Τη διαφορά για λογαριασμό της στο παρκέ την έκαναν οι Ακβάσι Γιαμπόα (26 πόντοι, 23 από τους οποίους στο πρώτο ημίχρονο, με 7/9 τρίποντα), Μιραλέμ Χαλίλοβιτς (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 22-30, 44-49, 64-76, 79-85

Διαιτητές: Αντόνιο Κόντε (Ισπανία), Γκβίντας Γκεβντίλας (Λιθουανία), Ιβόρ Μάτεγιετς (Τσεχία)

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Σμιθ 16 (3), Γκίμορ 3 (1), Χάρισον 4 (1), Τσιακμάς 9 (3), Σχίζας 8 (2), Τσαϊρέλης 12, Φρίντρικσον 9 (2) , Μαργαρίτης 3 (1), Αλστον 14 (1), Μπελιάουσκας 1.

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ (Ζβέζνταν Μίτροβιτς): Γουόλντεν 2, Καμπατσά 2, Χαλίλοβιτς 17, Μποστ 8 (2), Πρέπελιτς 8 (1), Ράντεμπο 6 (2), Γιεμπόα 26 (7), ΜακΚόρμακ 10, Κοκσάλ 6 (2) .

Ειδήσεις σήμερα:

Τέλη κυκλοφορίας: Πιθανή η δίμηνη παράταση για την πληρωμή τους

Τρίπολη: Σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα του μακαριστού Αλέξανδρου (εικόνες)

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Προφυλακίστηκε ο συνεργός