Τέλη κυκλοφορίας: Πιθανή η δίμηνη παράταση για την πληρωμή τους

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται πιθανότατα πριν από τα Χριστούγεννα.

Παράταση 2 μηνών, δηλαδή έως το τέλος Φεβρουαρίου, προσανατολίζεται να χορηγήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται άμεσα και πιθανότατα πριν από τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, που επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στην λήψη της εν λόγω απόφασης, οδηγήθηκε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, σε μία προσπάθεια να δοθούν ανάσες στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από την ακρίβεια, ενώ επίσης παραδοσιακά στο τέλος κάθε έτους, συσσωρεύονται πλήθος υποχρεώσεων (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ρυθμίσεις χρεών κ.λπ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι και πέρυσι είχε δοθεί προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Έτσι λοιπόν εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες, που είναι και το επικρατέστερο σενάριο, τότε οι ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων μοτοσυκλετών θα έχουν ακόμη δύο μήνες επιπλέον στην διάθεσή τους να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας.

Παράλληλα όσοι είχαν αποφασίσει να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία το όχημά τους, θα έχουν δύο επιπλέον μήνες έως τις 29 Φεβρουαρίου να το σκεφτούν και ή να αλλάξουν γνώμη ή να το κάνουν δύο μήνες αργότερα χωρίς κόστος.

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας γίνεται με ψηφιακό τρόπο μέσω της ΑΑΔΕ, με κωδικούς taxisnet ή και χωρίς με τη συμπλήρωση του ΑΦΜ και του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος.

