Μητσοτάκης για Economist: είναι αναγνώριση των προσπαθειών του ελληνικού λαού

Ο Economist ανέδειξε την Ελλάδα ως χώρα της χρονιάς για το 2023. Τι ανάρτησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πριν από μερικά χρόνια, ποιος θα περίμενε ότι η Ελλάδα θα αναδεικνυόταν από τον «TheEconomist» ως χώρα της χρονιάς; Κι όμως αυτό ακριβώς συνέβη. Μια αναγνώριση των προσπαθειών του ελληνικού λαού, των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων και της προόδου της χώρας μας» αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα αγγλικά για τον Economist που ανέδειξε την Ελλάδα χώρα της χρονιάς για το 2023.

Ο Economist σύμφωνα και με ανάρτηση του διευθυντή του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Άλεξ Πατέλη αναφέρει μεταξύ άλλων για την Ελλάδα:

«Η Ελλάδα δείχνει ότι από το χείλος της κατάρρευσης είναι δυνατόν να εφαρμοστούν σκληρές, λογικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, να ανασυγκροτηθεί το κοινωνικό συμβόλαιο, να επιδειχθεί συγκρατημένος πατριωτισμός - και να κερδίσει και τις εκλογές. Με την μισή υφήλιο να πρόκειται να ψηφίσει, οι απανταχού δημοκράτες θα πρέπει να δώσουν προσοχή».

