Κόσμος

Γάζα: Το Ισραήλ διέταξε εκκένωση και στη Χαν Γιουνίς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην περιοχή όπου έχουν βρει καταφύγιο οι εκτοπισμένοι πρόκειται να επιχειρήσει ο ισραηλινός στρατός, που διώχνει τους άμαχους, οι οποίοι όμως, δεν έχουν διαδίκτυο.

-

Ο στρατός του Ισραήλ διέταξε χθες Τετάρτη να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι άμαχοι από πελώριο τομέα της Χαν Γιούνις, της μεγαλύτερης πόλης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν βρει καταφύγιο πάνω από 140.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι, σύμφωνα με έκθεση υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός στρατός απαιτεί να υπάρξει «άμεση» απομάκρυνση των αμάχων από περιοχή που φθάνει «περίπου το 20%» της έκτασης της Χαν Γιούνις, σύμφωνα με έγγραφο του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών.

«Το εύρος των εκτοπισμών που θα προκύψουν από την διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης δεν είναι σαφές», σημείωσε το OCHA.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, στη ζώνη αυτή ζούσαν πάνω από 110.000 άνθρωποι προτού αρχίσει η ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, πριν από δυο μήνες και πλέον· έκτοτε, κατέφυγαν εκεί κάπου 141.000 Παλαιστίνιοι, που εγκατέλειψαν αναγκαστικά τα σπίτια τους για να σωθούν από τις εχθροπραξίες, εγκατεστημένοι σε 32 καταυλισμούς.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, διεμήνυσε τη Δευτέρα πως εντατικοποιεί τις επιχειρήσεις του στη Χαν Γιούνις.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, με έναυσμα πολυαίμακτη, άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, ο Τσαχάλ εκδίδει διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων προτού προχωρήσει σε βομβαρδισμούς.

Η τελευταία συνοδεύεται από χάρτη και αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διευκρίνισε το OCHA.

Ωστόσο ο παλαιστινιακός θύλακος υφίσταται blackout καθώς το Ισραήλ έχει διακόψει τον εφοδιασμό με ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα, κάτι που περιπλέκει τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.

Περίπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημους διαθέσιμους αριθμούς των ισραηλινών αρχών, ενώ άλλοι περίπου 250 απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους κάπου εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου. Όμηροι παραμένουν 129 άνθρωποι, κατά τις ισραηλινές αρχές.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς κι άρχισε να σφυροκοπεί έκτοτε τον παλαιστινιακό θύλακο, θέτοντάς τον υπό «απόλυτη» πολιορκία, προτού εξαπολύσει χερσαίες επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας από την 27η Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί αφότου άρχισαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, στην πλειονότητά τους γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Αναφερόμενος στην εντεινόμενη διεθνή πίεση για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ο αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν, η χώρα του οποίου είναι ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, έκρινε χθες πως πρέπει να ασκηθεί διεθνής πίεση και στην ηγεσία της Χαμάς, όχι μόνο στην ισραηλινή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Rapid test την Πέμπτη σε 180 σημεία

Αθωώνεται για φόνο που δεν είχε κάνει, μετά από 48 χρόνια στη φυλακή

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη