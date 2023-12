Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος - 8χρονος: Έγινε ανάνηψη, αλλά έπαθε ανακοπή

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου "Αγλαΐα Κυριακού" για τον 8χρονου που πέθανε λίγο μετά την εισαγωγή του.

Ανακοίνωση για το θάνατο του 8χρονου εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού. Το αγόρι, 8 ετών, ελληνικής καταγωγής, προσήλθε στην εφημερία στις 18.12.2023, ξημερώματα 19.12.2023, 04:00, στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου, με ΙΧ, συνοδευόμενο από τους γονείς του, από την περιοχή των Δυτικών Προαστίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το αγόρι «παρουσίαζε αναπνευστική ανεπάρκεια και κυκλοφορική καταπληξία, σε έδαφος σηπτικού shock με αναφερόμενη εμπύρετη λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού από τετραημέρου.

Έγινε ανάνηψη με υγρά και χορήγηση τριπλού αντιβιοτικού σχήματος στα Εξωτερικά Ιατρεία και εισήχθη άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Διασωληνώθηκε και υποστηρίχθηκε το κυκλοφορικό σύστημα με 3 ινότροπα. Χορηγήθηκε γ-σφαιρίνη. Λίγες ώρες μετά την εισαγωγή στη ΜΕΘ και παρά την εντατική υποστήριξη όλων των συστημάτων, εμφάνισε καρδιακή ανακοπή και κατέληξε στις 09:44. Αναμένονται οι καλλιέργειες βιολογικών υγρών για ανάδειξη πιθανού μικροβιακού παράγοντα.

Θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή».

