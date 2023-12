Πολιτισμός

Μακρόν: Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ έχει κάνει περήφανη τη Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γάλλος Πρόεδρος υπερασπίστηκε τον ηθοποιό μετά τις κατηγορίες που δέχθηκε.

-

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό France 5, αν ντροπιάζει τη Γαλλία ο ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ που κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, δήλωσε «μεγάλος θαυμαστής του» και υπογράμμισε πως με το έργο του «αντιθέτως, έχει κάνει τη Γαλλία υπερήφανη».

Κληθείς στη συνέχεια να σχολιάσει την ανακοίνωση της υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Ριμά Αμπντούλ Μαλάκ ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο αφαίρεσης του βραβείου της Λεγεώνας της Τιμής από τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «κάπως βιαστική» την υπουργική ανακοίνωση λέγοντας πως η διάκριση της Λεγεώνας της Τιμής δεν είναι ηθικού χαρακτήρα και ότι αν ήταν, τότε θα έπρεπε να έχει αφαιρεθεί από πολλούς καλλιτέχνες.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για ανθρωποκυνηγητό κατά του Ζεράρ Ντεπαρντιέ, σημειώνοντας πάντως ότι θεωρεί τον εαυτό του «απρόσβλητο στον αγώνα κατά των επιθέσεων εις βάρος των γυναικών».

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Δεκεμβρίου

Αθωώνεται για φόνο που δεν είχε κάνει, μετά από 48 χρόνια στη φυλακή

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη