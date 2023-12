Οικονομία

Ετήσια φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε 100000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δώδεκα ειναι συνολικά οι υπερτυχεροί της κλήρωσης. Δείτε αν είστε ένας από αυτούς που κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

-

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου η κλήρωση για τη μεγάλη φορολοταρία της ΑΑΔΕ, που μοιράζει από 100.000 ευρώ σε 12 υπερτυχερούς.

Το χρηματικό έπαθλο είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, ενώ κληρώθηκαν και τυχαροί που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Στην κλήρωση των Χριστουγέννων μετείχαν αθροιστικά όλοι οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη στις 11 μηνιαίες κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του έτους.

Από την σούπερ χριστουγεννιάτικη κλήρωση εξαιρούνται όσοι έχουν κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση.

Το ποσό που θα λάβουν οι 12 υπερτυχεροί είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Δείτε στους παρακάτω πίνακες αν εχετε έναν από τους τυχερούς λαχνούς:

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι συνεργασίες και οι προβλέψεις της Πέμπτης



Ελληνική Αστυνομία: Διαγωνισμός για κάμερες στις στολές και τα περιπολικά



ΠΟΥ – Γάζα: Εκτός λειτουργίας όλα τα νοσοκομεία στα βόρεια