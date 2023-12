Κόσμος

Πυροβολισμοί στην Πράγα: Ακινητοποιήθηκε ο δράστης, ήταν ελεύθερος σκοπευτής (εικόνες)

Τι έκκληση απηύθυναν οι αρχές στους κατοίκους της Τσεχικής πρωτεύουσας. Πανικός επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την τσεχική αστυνομία, ο δράστης της επίθεσης με πυροβολισμούς η οποία συνέβη την Πέμπτη το απόγευμα στο κέντρο της Πράγας, ήταν ελεύθερος σκοπευτής και εξουδετερώθηκε.

Το περιστατικό συνέβη στο κτήριο της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Καρόλου στο κέντρο της Πράγας. Το προσωπικό του πανεπιστημίου ανέφερε νωρίτερα ότι από τη διοίκηση τους στάλθηκε το πανικόβλητο e-mail «Μην μετακινηθείτε και κλειδώστε τα γραφεία σας».

Η τσέχικη αστυνομία με ανάρτηση στο Twitter ανέφερε ότι «αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς».

Παράλληλα οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, ενώ κλείνουν μουσεία και τουριστικά αξιοθέατα.

Policie informovala o strelbe na jedne z prazskych skol na Namesti Jana Palacha. Na miste jsou mrtvi i zraneni!https://t.co/aRbwCMTfIy — TN.cz (@televizninoviny) December 21, 2023

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο δράστης, αγνώστων ακόμα στοιχείων, ήταν ελεύθθερος σκοπευτής και χρησιμοποίησε ένα μακρύκαννο όπλο με διόπτρα.

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των νεκρών.

