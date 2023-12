Αθλητικά

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Αδιόρθωτη… η Ένωση

Παρότι προηγήθηκε 2 φορές, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στον Πανσερραϊκό των 10 παικτών που την ισοφάρισε.

Από μία λάθος έξοδο του Αθανασιάδη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Πανσερραϊκός των 10 παικτών (αποβολή Μπέργκστον στο 65΄) ισοφάρισε 2-2 την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League. Για τους πρωταθλητές σκόραραν οι Ρότα (16΄), Γκαρσία (45΄), ενώ και τα δύο γκολ των γηπεδούχων σημείωσε ο Θυμιάνης στο 36΄ και το 90+4΄.

Με ηγέτη τον Στίβεν Τσούμπερ ο οποίος είχε άμεση συμμετοχή και στα δύο γκολ της ομάδας του, η Ένωση προσπάθησε να αποφύγει ένα δεύτερο «σοκ» μετά την ισοπαλία (2-2) στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό.

Το ματς, παρόλα αυτά, έμοιαζε πολύ με αυτό της προηγούμενης Δευτέρας. Οι πρωταθλητές μπήκαν όπως πάντα πολύ δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν στο 16΄ όταν ο Τσούμπερ έμεινε όρθιος μετά στα μαρκαρίσματα των αντιπάλων του, ο Κατσίκας δεν απέκρουσε σωστά και η μπάλα έφτασε μετά από κόντρες στον επερχόμενο Ρότα που έγραψε το 0-1.

Σταδιακά η ΑΕΚ άρχισε να χάνει την ορμή της, ο Πανσερραϊκός πήρε μέτρα στο γήπεδο και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 39΄ με σέντρα του Μούργου και κεφαλιά του Θυμιάνη.

Η εξέλιξη αυτή σίγουρα «πάγωσε» τους «κιτρινόμαυρους» αλλά μια φανταστική ασίστ του Τσούμπερ στο 45΄ και πλασέ σε πρώτο χρόνο από τον Λιβάι Γκαρσία επανέφερε την ΑΕΚ σε θέση οδηγού, πριν από το ημίχρονο.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο στο β΄ ημίχρονο και απείλησαν με κάποια σουτ. Η πλάστιγγα άρχισε να γέρνει... δραματικά στην πλευρά της ΑΕΚ, όταν ο Πανσερραϊκός βρέθηκε με παίκτη λιγότερο στο 65΄.

Ο Λιβάι έφυγε «στην πλάτη» του Μπέργκστρομ ο οποίος στην απέλπιδα προσπάθειά του να τον ανακόψει, τον ανέτρεψε. Φάουλ και αποβολή, καθώς ο Σουηδός στέρησε προφανή ευκαιρία για γκολ στον επιθετικό της ΑΕΚ.

Από το σημείο εκείνο η ομάδα του Αλμέιδα έφερε το ματς στα μέτρα της και αμύνθηκε με σκοπό να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα των Γκαρσία, Ελίασον στο χώρο. Ο τελευταίος, μάλιστα, έχασε μια ευκαιρία για... highlight όταν βρέθηκε μόνος απέναντι στον πρωτοεμφανιζόμενο Κατσίκα στο 87΄ αλλά δεν... αποφάσισε τι έπρεπε να κάνει και η φάση ολοκληρώθηκε χωρίς καν τελική προσπάθεια!

Στο 90+2΄ ο Ζίνι με κεφαλιά «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι. Ένα λεπτό αργότερα ο Πανσερραϊκός των 10 παικτών λίγο έλειψε να κάνει τη μεγάλη «ζημιά» όταν ο Τομάς με φοβερό σουτ «τράνταξε» το δοκάρι του Αθανασιάδη, ο οποίος έμελλε να είναι ξανά ο αρνητικός πρωταγωνιστής για την ομάδα του.

Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων πραγματοποίησε άστοχη έξοδο χάνοντας τη μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Θυμιάνης διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Κίτρινες: Μορέιρα, Ουεντραόγκο, Θυμιάνης, Σοφιανός, Ντανκερλούι - Γαλανόπουλος, Μουκουντί, Τσούμπερ, Μάνταλος

Κόκκινη: Μπέργκστρομ (65΄)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Κάτσικας, Θυμιάνης, Μπέργκστρομ, Ντανκερλούι, Δεληγιαννίδης, Μορέιρα, Ουεντραόγκο, Σοφιανός (58΄ Τομάς), Μούργος, Χατζηστραβός (66΄ Γκοτζαμανίδης), Άλεκσιτς

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Γαλανόπουλος (60΄ Μάνταλος), Γιόνσον (46΄ Σιμάνσκι), Ελίασον, Τσούμπερ, Γκατσίνοβιτς, Γκαρσία

