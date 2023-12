Κόσμος

Σουδάν - ΟΗΕ: 150000 παιδιά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για τους πιο βίαιους εκτοπισμούς πληθυσμών στον κόσμο.

Οι μάχες που δεν έχουν πάψει να μαίνονται από τα μέσα του Απριλίου στο Σουδάν ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και τους παραστρατιωτικούς έχουν πλέον εκτοπίσει 7,1 εκατομμύρια ανθρώπους, ανέφερε χθες Πέμπτη εκπρόσωπος του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για «τη μεγαλύτερη κρίση βίαιων εκτοπισμών στον κόσμο».

Ο πόλεμος για την εξουσία ανάμεσα στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τον μέχρι τον Απρίλιο δεύτερο τη τάξει του στρατιωτικού καθεστώτος, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των επίφοβων Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), εξαπλώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πολιτεία αλ Τζαζίρα, στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, που ως τώρα παρέμενε συγκριτικά αλώβητο.

Οι μάχες έφθασαν στην Ουάντ Μαντάνι, όπου είχαν καταφύγει πολλοί εκτοπισμένοι από την πρωτεύουσα Χαρτούμ. Η πόλη είχε μετατραπεί σε κέντρο διανομής βοήθειας από ανθρωπιστικούς οργανισμούς. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), κάπου 300.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουάντ Μαντάνι καθώς οι εχθροπραξίες πλησίαζαν.

«Αυτές οι τελευταίες μετακινήσεις αύξησαν τον αριθμό των εκτοπισμένων στα 7,1 εκατομμύρια», συμπεριλαμβανομένων 1,5 εκατ. προσφύγων σε γειτονικές χώρες, διευκρίνισε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών.

Σύμφωνα με τη UNICEF, τουλάχιστον 150.000 παιδιά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην πολιτεία αλ Τζαζίρα μέσα σε χρονικό διάστημα «μικρότερο της εβδομάδας».

«Οι συνάδελφοί μας στο Σουδάν άκουσαν ιστορίες που σου παγώνουν το αίμα από γυναίκες και παιδιά που αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν με φοβερά βάσανα για να φθάσουν στη Μαντάνι», σχολίασε η επικεφαλής του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, η Κάθριν Ράσελ. «Και τώρα, αυτή η εύθραυστη αίσθηση ασφάλειας γίνεται πάλι κομμάτια, καθώς τα ίδια παιδιά αναγκάζονται ξανά να φύγουν», συμπλήρωσε.

«Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζει τη φρίκη του πολέμου», πρόσθεσε η κυρία Ράσελ.

