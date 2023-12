Κοινωνία

Αίγιο: Άγνωστοι επιχείρησαν να απαγάγουν γυναίκα που ούρλιαζε

Οι αρχές εξετάζουν τα σενάρια του τράφικινγκ, αλλά και της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Συγκλονίζει περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Κορίνθου–Πατρών και συγκεκριμένα στο ύψος των Διοδίων Αιγίου, όταν τρεις άνδρες αποπειράθηκαν να απαγάγουν μία γυναίκα και να την βάλουν με τη βία μέσα σε αυτοκίνητο., κινώντας υποψίες ότι επρόκειτο για πράξη στο πλαίσιο εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων (trafficking) ή παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Σε βίντεο–ντοκούμεντο το οποίο μαγνητοσκόπησε με το τηλέφωνό του χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η γυναίκα να προσπαθεί να αντισταθεί, με τους άνδρες να επιμένουν να την βάλουν μέσα στο αμάξι. Ο ένας άνδρας την τραβά από τα χέρια, ο δεύτερος προσπαθεί να την πιάσει από τα πόδια ενώ ο τρίτος κρατά την πόρτα του αυτοκινήτου ανοιχτή, ενώ εκείνη βρίσκεται στο έδαφος και ουρλιάζει.

Τελικά καταφέρνει να ξεφύγει από τα χέρια των τριών νεαρών και τρέχει έντρομη ουρλιάζοντας, ενώ εκείνοι επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο και κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση που τρέχει η γυναίκα, δηλαδή πλέον την κυνηγούν με το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα των Πατρών pelop.gr , υπάρχουν μαρτυρίες ότι το όχημα των τριών νεαρών είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα ενώ ήταν σπασμένες και οι μπάρες των διοδίων. Αναφορές κάνουν λόγο ότι το περιστατικό πιθανότατα συνδέεται με κύκλωμα εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων (trafficking) ή παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα, ενώ η αστυνομία συνεχίζει να αναλύει το βίντεο καρέ–καρέ.

Πηγή: pelop.gr

