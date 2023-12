Βέλγιο: Χριστουγεννιάτικο δέντρο σκότωσε γυναίκα (βίντεο)

Πως συνέβη η τραγωδία σε χριστουγεννιάτικη αγορά, με θύμα την άτυχη γυναίκα και τραυματίες αρκετούς ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά της.

Μία γυναίκα 63 ετών έχασε τη ζωή της όταν χριστουγεννιάτικο δέντρο έπεσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε εορταστική αγορά της Φλάνδρας.

Στο βίντεο, που μεταδίδουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται το 20 μέτρων έλατο να παρασύρεται από τον αέρα.

Η 63χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

A tragic incident unfolded in Oudenaarde, Belgium, as a pensioner lost her life under a fallen Christmas tree. The tree, collapsed due to a powerful gust of wind, injuring 3 individuals. Unfortunately, the elderly woman succumbed to her injuries in the hospital.



Source: 360tv pic.twitter.com/cHjz7xb2jo