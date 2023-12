Κόσμος

Ιταλία: “Ξύλο” μεταξύ μαθητών και αστυνομίας

Οι μαθητές οργάνωσαν πορεία, με σκοπό να κατακρίνουν την αδιαφορία των πολιτικών για την παιδεία, με αφορμή την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

Ένταση σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής, μεταξύ εκατό περίπου μαθητών λυκείων και της αστυνομίας, στο κέντρο της Ρώμης. Οι μαθητές επιχείρησαν να φτάσουν μέχρι τη Βουλή, όπου τις ημέρες αυτές ψηφίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από μαθητές οι οποίοι τις περασμένες ημέρες είχαν κάνει κατάληψη σε σειρά λυκείων της ιταλικής πρωτεύουσας για να καταγγείλουν «την αδιαφορία των πολιτικών για την παιδεία». Η πορεία δεν είχε λάβει, όμως, την προβλεπόμενη έγκριση και όταν μέρος των μαθητών κατάφερε να φτάσει κοντά στην πλατεία του Πάνθεον, οι αστυνομικοί έφραξαν τον δρόμο, και με τη χρήση γκλοπ. Μετά από λίγη ώρα η ένταση μειώθηκε και οι μαθητές απομακρύνθηκαν από την περιοχή όπου βρίσκεται η Βουλή και η Γερουσία της Ρώμης.

Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, μερικοί μαθητές φέρουν μώλωπες και αμιχές ενώ πριν απομακρυνθούν τους ζητήθηκε να περάσουν στη σειρά, μπροστά από κάμερα της αστυνομίας που τους βιντεοσκόπησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

