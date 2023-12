Οικονομία

Voucher για θέατρο και σινεμά: Αναρτήθηκαν οι δικαιούχοι από τη ΔΥΠΑ

Ποια τα ποσά επιδότησης για εισιτήρια σε κινηματογραφικές προβολές και θεατρικές παραστάσεις.

Αναρτήθηκαν αργά την Παρασκευή α['π τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων και το μητρώο παρόχων του προγράμματος επιταγών πολιτισμού και θεάματος 2023-2024 στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr .

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την επόμενη της ημερομηνίας έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων και έως τις 30.09.2024. Η αξία των επιταγών ανέρχεται κατά μέγιστο όριο:

για τις κεντρικές θεατρικές σκηνές στα 15 Euro και στα 12 Euro για τις παιδικές θεατρικές σκηνές

στα Euro και στα 12 Euro για τις παιδικές θεατρικές σκηνές για κινηματογραφικές προβολές , στα 6 Euro για γενική είσοδο και στα 5 Euro για παιδικές ταινίες και

, στα Euro για γενική είσοδο και στα 5 Euro για παιδικές ταινίες και για κινηματογραφικές προβολές 3D, στα 10 Euro για γενική είσοδο και στα 9 Euro για παιδικές ταινίες.

Με την επιταγή (voucher) οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση ή την ταινία της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, χωρίς να καταβάλουν κανένα επιπλέον ποσό.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, η τόνωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και η στήριξη των επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά φέτος στο πρόγραμμα συμμετέχουν και κινηματογραφικές επιχειρήσεις, διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων και ενισχύονται οι ευάλωτες ομάδες, καθώς προβλέπεται μοριοδότηση για τα άτομα με αναπηρία και τους μονογονείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/deltia-theamatos .

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής είχαν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση έως την Πέμπτη 21.12.2023 και ώρα 17:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-theamatos .

Οι δικαιούχοι που κατέθεσαν ένσταση όφειλαν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.λπ.) και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση σχετικά δικαιολογητικά-αποδεικτικά. Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση (Παράρτημα 2ου Μέρους), το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών. Ενστάσεις που δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δεν θα εξεταστούν.

