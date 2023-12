Οικονομία

Χριστούγεννα - Αγορές: Ποιες ώρες είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Μέχρι τι ώρα μποορύμε να σπεύσουμε στους εμπορικούς δρόμους για να κάνουμε τα ψώνια των ημερών.

Σε λειτουργία έχει μπει ήδη από την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου και συνεχίζεται, το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα, τον Πειραιά και όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά κάθε μέρα με συνεχές ωράριο, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Τις Κυριακές 24 και 31 Δεκεμβρίου θα μπορούν τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοικτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Την Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου καθώς και τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

Στην Αθήνα

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την από εδώ και πέρα εναπομείνασα εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2023, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Στον Πειραιά

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για το έτος 2023, που ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει να ισχύσει, κατά την γιορτινή περίοδο στον Πειραιά, από το Σάββατο 23/12 έως και την Κυριακή 31/12/2023, είναι το ακόλουθο:

Σάββατο 23/12: 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Κυριακή 24/12: 11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ. (Παραμονή Χριστουγέννων)

Δευτέρα 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τετάρτη 27/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Πέμπτη 28/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 29/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Σάββατο 30/12: 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Κυριακή 31/12: 11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ. (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Δευτέρα 1/1: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη 2/1: ΚΛΕΙΣΤΑ

Από την Τετάρτη 3/1/2024, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα.

