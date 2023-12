Κόσμος

Κολομβία: Δολοφόνησαν δήμαρχο και αυτόχθονες

Στην Κολομβία, οι σφαγές είχαν 300 θύματα μέχρι στιγμής μέσα στο 2023.

Δήμαρχος και άλλοι πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους κορίτσι δεκαπέντε ετών, δολοφονήθηκαν σε δυο χωριστές επιθέσεις στη νοτιοδυτική Κολομβία, όπου οι παράνομες καλλιέργειες κόκας εξαπλώνονται, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο Έλμερ Αμπονία Ροδρίγκες, ο δήμαρχος της Γκουατσενέ, στον νομό Κάουκα, δολοφονήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, γνωστοποίησε η εισαγγελία της Κολομβίας μέσω X (του πρώην Twitter), διευκρινίζοντας πως κινητοποίησε «ειδικευμένη ομάδα για να εξιχνιαστεί» η δολοφονία του αιρετού, ο οποίος ήταν Αφροκολομβιανός.

Μερικές ώρες νωρίτερα, πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους έφηβη, δολοφονούνταν στην κοινότητα αυτοχθόνων Νάσα, στον δήμο Σανταντέρ ντε Κιλιτσάο, στη νοτιοδυτική Κολομβία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Περί τις 04:00, ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι του εκπαιδευτικού Τζον Φρέιμαν Ράμος και σκότωσαν και τα τρία μέλη της οικογένειάς του.

Εκτός από τον δάσκαλο, δολοφονήθηκαν η σύζυγός του Γισέλ Μένσα και η ανήλικη κόρη τους Γέλεν Ράμος, ανακοίνωσε ο σύλλογος συμβουλίων αυτοχθόνων στη βόρεια Κάουκα.

Λίγο αργότερα, ακόμη δυο άνδρες δολοφονήθηκαν σε κοντινό σπίτι στην ίδια κοινότητα αυτοχθόνων.

«Η κατάσταση είναι πολύ λεπτή για μας. Στην περιοχή μας έχουμε ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με καταστάσεις στις οποίες απειλείται η ζωή ηγετών κοινοτήτων αυτοχθόνων, δασκάλων, εργαζομένων σε κοινωνικές υπηρεσίες, τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Απαιτούμε να εξιχνιαστούν αυτά τα εγκλήματα», τόνισε η Λούσι Αμπάρο Γκουσμάν, η δήμαρχος της Σανταντέρ ντε Κιλιτσάο, στον ραδιοφωνικό σταθμό Blu.

Στην περιοχή είναι γνωστό πως δρουν διαφωνούντες των πρώην Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), που ξαναπήραν τα όπλα αφού απέρριψαν τη συμφωνία ειρήνης του 2016, με την οποία η άλλοτε ισχυρότερη οργάνωση ανταρτών της Λατινικής Αμερικής αφοπλίστηκε, διαλύθηκε και μετασχηματίστηκε σε πολιτικό κόμμα.

Στην Κολομβία, οι σφαγές -ταυτόχρονη δολοφονία τριών ή περισσοτέρων ανυπεράσπιστων ανθρώπων στην ίδια τοποθεσία, κατά τον ορισμό του ΟΗΕ- είχαν 300 θύματα μέχρι στιγμής εντός 2023 κι έχουν φθάσει τις 93, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ινστιτούτο INDEPAZ.

Ο σοσιαλδημοκράτης Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας ο οποίος ανήκει στην αριστερά, ανήγγειλε την 31η Δεκεμβρίου αμοιβαία κατάπαυση του πυρός με τις πέντε ισχυρότερες παράνομες ένοπλες οργανώσεις της χώρας, όμως ανέστειλε τη συμφωνία με το EMC —«Κεντρικό Γενικό Επιτελείο», η ισχυρότερη από τις ομάδες διαφωνούντων των πρώην FARC— τον Μάιο, όταν μέλη του κατηγορήθηκαν πως σκότωσαν τέσσερις νεαρούς αυτόχθονες επειδή αρνήθηκαν τη στρατολόγησή τους.

Ο πρόεδρος Πέτρο επιδιώκει να τερματίσει την ένοπλη σύρραξη που μαίνεται επί έξι δεκαετίες στην Κολομβία διεξάγοντας διαπραγματεύσεις με όλες τις ένοπλες οργανώσεις, ιδίως με τον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), καθώς και με διαφωνούντες των πρώην FARC που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016, ακροδεξιούς παραστρατιωτικούς και διάφορες συμμορίες.

